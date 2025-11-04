Ações da China fecham em queda com realização de lucros

247 - As bolsas da China e de Hong Kong encerraram o pregão desta terça-feira (4) em baixa, refletindo o movimento de realização de lucros entre investidores e uma migração para setores considerados mais seguros. O mercado asiático adotou uma postura de cautela diante da ausência de novos balanços corporativos e do aumento das incertezas globais.

De acordo com informações da Reuters, o índice de Xangai recuou 0,4%, enquanto o CSI300 — que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen — teve queda de 0,8%. Já o Hang Seng, de Hong Kong, também fechou em baixa de 0,8%, em meio a um cenário de pouca movimentação nos resultados trimestrais e de maior busca por estabilidade.

Investidores buscam setores de valor e dividendos

Analistas do UBS destacaram que, com poucos balanços corporativos esperados para os próximos meses, investidores estão abandonando ações que se valorizaram fortemente ao longo do ano. Esse movimento tende a reduzir as diferenças de avaliação entre empresas e a conduzir os preços de volta a níveis mais próximos da média histórica.

Já especialistas da AllianceBernstein apontaram que as tensões geopolíticas e a lenta recuperação da economia chinesa seguem pressionando o sentimento do mercado. “Esses fatores têm reforçado o interesse por setores de dividendos e de valor, especialmente companhias estatais”, afirmaram em nota.

Quedas generalizadas na Ásia

A tendência negativa não se limitou à China. O índice Nikkei, de Tóquio, caiu 1,74%, encerrando o dia a 51.497 pontos. Em Seul, o Kospi teve retração de 2,37%, enquanto o Taiex, de Taiwan, perdeu 0,77%. Em Cingapura, o Straits Times recuou 0,59%, e em Sydney, o S&P/ASX 200 caiu 0,91%.