Mercados asiáticos sobem após acordo comercial entre China e EUA

247 - As bolsas asiáticas encerraram a segunda-feira (3) em alta, impulsionadas pelo otimismo dos investidores após o recente acordo comercial firmado entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O entendimento entre as duas maiores economias do mundo inclui reduções de tarifas e a suspensão temporária das restrições chinesas à exportação de minerais raros, abrindo espaço para uma trégua nas tensões que vinham afetando o comércio global.

Em Xangai, o índice SSEC avançou 0,55%, atingindo 3.976 pontos, enquanto o CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,27%, chegando a 4.653 pontos. Já em Hong Kong, o Hang Seng valorizou-se 0,97%, alcançando 26.158 pontos.

Setores defensivos lideram os ganhos

O setor de energia foi um dos destaques do dia, com o CSI Energy Index subindo 3%. Bancos também registraram ganhos expressivos de 1,3%, e o segmento de bens de consumo básicos avançou 0,3%. O movimento reflete uma postura mais cautelosa dos investidores, que preferiram apostar em setores considerados mais seguros diante da incerteza sobre a sustentabilidade da trégua comercial.

Por outro lado, o setor tecnológico sofreu perdas significativas. As ações de semicondutores caíram até 4,2%, enquanto o Star50, índice voltado para empresas de tecnologia, recuou 1%. As companhias ligadas às terras raras também registraram queda de até 3,4%, após a suspensão das medidas de controle de exportação anunciadas por Pequim.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi avançou 2,78%, atingindo 4.221 pontos, impulsionado por resultados positivos de grandes conglomerados industriais. Em Taiwan, o Taiex subiu 0,36%, somando 28.334 pontos. Já em Cingapura, o Straits Times teve leve alta de 0,35%, e em Sydney, o S&P/ASX 200 valorizou-se 0,15%, chegando a 8.894 pontos.A única exceção foi o mercado japonês: a bolsa de Tóquio permaneceu fechada durante o pregão, sem alterações em suas cotações.

Segundo analistas citados pela Reuters, o acordo entre Xi Jinping e Donald Trump sinaliza uma tentativa de estabilizar as relações bilaterais, mas ainda não garante uma solução definitiva para as disputas comerciais. “Os investidores estão otimistas, mas conscientes de que o equilíbrio é frágil”, observou um especialista ouvido pela agência.