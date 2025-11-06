Bolsas da China sobem com otimismo no setores de chips e IA

247 - O principal índice da Bolsa de Xangai voltou a superar o patamar simbólico de 4.000 pontos nesta quinta-feira (6), impulsionado pelo otimismo em torno da autossuficiência tecnológica da China. O movimento refletiu o forte desempenho de ações ligadas a semicondutores e inteligência artificial (IA), que lideraram os ganhos no mercado asiático.

O índice de referência de Xangai encerrou o pregão com alta de 0,97%, aos 4.007 pontos, enquanto o CSI300 — que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen — avançou 1,43%, a 4.693 pontos. Já o Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,12%, chegando a 26.485 pontos.

Setor tecnológico puxa valorização nas bolsas

O setor de tecnologia foi o grande destaque do dia. O Índice CSI da Indústria de Semicondutores registrou alta de 4,6%, o maior ganho diário em quase duas semanas. A SMIC, principal fabricante de chips da China, valorizou-se 4,2%, enquanto a Cambricon Technologies, empresa de IA, disparou 9,8%. O índice setorial CSI AI também teve avanço expressivo de 3%, acompanhado pela alta de 2,8% no setor de tecnologia da informação.

O governo chinês publicou novas diretrizes determinando que todos os projetos de centros de dados que recebam qualquer tipo de financiamento estatal utilizem exclusivamente chips de IA produzidos internamente. A medida é vista como um dos passos mais agressivos do país para reduzir a dependência tecnológica estrangeira e acelerar a busca pela autossuficiência no setor de semicondutores.

Expectativas para os dados comerciais

Os investidores agora aguardam os resultados do comércio exterior chinês referentes a outubro, que serão divulgados nesta sexta-feira (7). As projeções compiladas pela Reuters apontam para uma desaceleração no crescimento anual das exportações em dólares, estimada em cerca de 3%.

Ganhos em outras bolsas asiáticas

O movimento positivo não se restringiu à China. Em Tóquio, o Nikkei subiu 1,3%, alcançando 50.883 pontos. O KOSPI, de Seul, teve valorização de 0,55%, aos 4.026 pontos, enquanto o TAIEX, de Taiwan, avançou 0,66%, a 27.899 pontos. Já em Cingapura, o Straits Times ganhou 1,36%, atingindo 4.477 pontos, e em Sydney, o S&P/ASX 200 registrou leve alta de 0,30%, fechando em 8.828 pontos.