Acordo entre EUA e China sobre terras raras deve avançar até final do mês

247 - Um acordo entre Estados Unidos e China para regular o comércio de terras raras deve ser finalizado nas próximas semanas, de acordo com o secretário do Treasury, Scott Bessent. A previsão foi feita durante entrevista exibida neste domingo pela Fox News.

Washington e Pequim já haviam firmado no mês passado um acordo-quadro em que os Estados Unidos se comprometeram a não aplicar tarifas de 100% sobre produtos chineses, enquanto a China aceitou adiar a implementação de um novo sistema de licenciamento de exportação para minerais e ímãs essenciais.

Segundo Bessent, o avanço das negociações decorre diretamente do encontro recente entre o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente chinês Xi Jinping, ocorrido na Coreia. “Estou confiante de que, após nossa reunião na Coreia entre os dois líderes, o presidente Trump e o presidente Xi Jinping, a China honrará seus acordos”, afirmou o secretário.

Durante a entrevista, Bessent também rebateu uma reportagem publicada pelo Wall Street Journal, que sugeria que autoridades chinesas estariam planejando restringir o acesso de empresas norte-americanas — especialmente aquelas com vínculos militares — às terras raras. Ele classificou a informação como imprecisa, destacando que o compromisso firmado pelos dois países aponta para uma relação comercial mais previsível.