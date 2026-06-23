Aeroportos brasileiros batem recorde e superam 54 milhões de passageiros nos cinco primeiros meses de 2026

247 - A aviação civil brasileira registrou um marco histórico em 2026. Segundo dados divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Segundo o G1, os aeroportos do país movimentaram 54,9 milhões de passageiros entre janeiro e maio, o maior volume já registrado para o período desde o início da série histórica da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O resultado representa crescimento de 6,7% em relação aos cinco primeiros meses de 2025 e reflete a expansão tanto do mercado doméstico quanto do internacional, consolidando a recuperação e o fortalecimento do setor aéreo brasileiro.

Maio também bate recorde

O desempenho histórico não ficou restrito ao acumulado do ano. Apenas em maio, os aeroportos brasileiros registraram a passagem de 10,5 milhões de passageiros, alta de 2,5% em comparação com o mesmo mês de 2025. O número representa o melhor resultado já alcançado para um mês de maio desde o início do levantamento realizado pela Anac em 2000.

No mercado doméstico, foram transportados 8,3 milhões de passageiros em maio, avanço de 2% na comparação anual. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o segmento alcançou 42 milhões de viajantes, crescimento de 5,5%.

Voos internacionais aceleram crescimento

A movimentação internacional também apresentou desempenho expressivo. Em maio, 2,2 milhões de passageiros embarcaram ou desembarcaram em aeroportos brasileiros em voos com origem ou destino no exterior, crescimento de 4,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e maio, o fluxo internacional atingiu 12,8 milhões de passageiros, avanço de 10,3% em relação aos primeiros cinco meses de 2025. Os dados mostram que a expansão das viagens internacionais ocorreu em ritmo superior ao crescimento registrado no mercado doméstico.

Guarulhos lidera movimentação no país

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, manteve a liderança nacional em movimentação de passageiros. Entre janeiro e maio, o terminal recebeu 9,44 milhões de viajantes.

Na sequência aparecem o Aeroporto de Congonhas, também em São Paulo, com 4,95 milhões de passageiros, o Galeão, no Rio de Janeiro, com 4,04 milhões, Brasília, com 3,39 milhões, e Confins, em Minas Gerais, com 2,55 milhões.

Crescimento alcança todas as regiões

A expansão do transporte aéreo foi observada em todas as regiões brasileiras. Em maio, o Sudeste concentrou o maior volume de passageiros, com 5,23 milhões de embarques e desembarques. O Nordeste ocupou a segunda posição, com 1,58 milhão de passageiros, seguido pelo Sul, com 1,14 milhão, Centro-Oeste, com 1,04 milhão, e Norte, com 467,5 mil.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2026, o Sudeste permaneceu na liderança, com 26,26 milhões de passageiros. O Nordeste registrou 9,02 milhões, seguido pelo Sul, com 5,88 milhões, Centro-Oeste, com 5,1 milhões, e Norte, com 2,3 milhões.