Alckmin projeta novo recorde de exportações em 2025 durante inauguração da nova sede da Apex

247 – O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira (15), em Brasília, que as exportações brasileiras devem bater um novo recorde em 2025, mesmo em um cenário de crescimento mais lento da economia global. A declaração foi feita durante a cerimônia de inauguração da nova sede da Apex Brasil e da celebração da abertura de 500 novos mercados internacionais para produtos brasileiros.

Segundo Alckmin, a expectativa é de um desempenho histórico no comércio exterior. “Mesmo com o mundo crescendo menos, devemos bater recorde com US$ 345 bilhões de exportação e US$ 629 bilhões de corrente de comércio”, afirmou o vice-presidente. Para ele, a ampliação das trocas comerciais é condição essencial para o desenvolvimento econômico. “Não há país no mundo que tenha tido um crescimento mais forte e sustentável sem se abrir ao mundo, que não priorizou o comércio exterior”, acrescentou.

Reforma tributária impulsiona exportações

Durante o discurso, Alckmin destacou o papel estrutural da reforma tributária como um dos principais motores para o avanço das exportações brasileiras nos próximos anos. “Vai desonerar totalmente a exportação, dando um fim à cumulatividade de crédito”, disse o ministro.

Ele citou ainda estudos que apontam impactos positivos concretos da mudança no sistema tributário. “Um estudo do IPEA mostra que a exportação brasileira pode crescer 17% após a implementação total da reforma tributária”, afirmou.

Lula destaca comércio como via de mão dupla

O presidente Lula, que também participou do evento, ressaltou a importância de uma postura equilibrada nas relações comerciais internacionais. Em sua fala, enfatizou que o comércio exterior não deve ser encarado apenas como uma vitrine de produtos brasileiros. “Quando a gente chega em um país, não podemos só falar o que temos para vender, é importante vermos o que eles têm para vender também”, afirmou.

Abertura de mercados e nova sede da Apex

O evento marcou ainda a celebração da abertura de 500 novos mercados internacionais para produtos brasileiros, especialmente do agronegócio, nos últimos três anos. A ampliação foi resultado de um esforço conjunto do MDIC, do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Ministério das Relações Exteriores e da Apex Brasil.

De acordo com os dados apresentados, os novos mercados estão distribuídos por mais de 80 países e têm potencial para gerar um aumento de até US$ 33 bilhões nas exportações brasileiras ao longo dos próximos cinco anos.

Além dos resultados comerciais, a cerimônia também oficializou a inauguração da nova sede da Apex Brasil, em Brasília. O espaço conta com auditório, salão de exposições, cafetaria e restaurante voltado à valorização da culinária nacional, reforçando o papel da agência na promoção internacional dos produtos e da imagem do Brasil.