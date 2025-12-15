Brasil tem "felicidade" de ter Lula como presidente, diz Wesley Batista

15 Dez. (Reuters) - O empresário Wesley Batista, do grupo J&F, controlador da JBS, exaltou nesta segunda-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela abertura de mercados externos para produtos brasileiros, especialmente do agronegócio, e disse que o Brasil "tem a felicidade" de ter Lula como presidente.

Em evento de inauguração da nova sede da Apex em Brasília, Wesley Batista afirmou que o trabalho de Lula tem sido um diferencial para o agronegócio brasileiro.

"Quero dizer, presidente Lula, que o trabalho que o senhor tem feito nesses três anos tem sido um diferencial enorme para o agronegócio e para a indústria brasileira como um todo", disse o empresário.

"Nosso setor especificamente de proteína animal nunca exportou tanto quanto está exportando agora, para todos os mercados", afirmou. "Falo aqui em nome do setor de proteína animal, e acho que posso dizer em nome da indústria brasileira, o Brasil tem a felicidade de ter o senhor (Lula) liderando o país."

(Por Eduardo Simões)