Americanas pede fim da recuperação judicial após cumprir plano com credores

247 - Quase dois anos após revelar um rombo contábil de R$ 20 bilhões — anunciado em 11 de janeiro de 2023 e que resultou em uma dívida total superior a R$ 50 bilhões —, as Lojas Americanas deram nesta quarta-feira (25) um passo decisivo para fechar o capítulo mais sombrio de sua história: a empresa protocolou na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro um pedido formal para encerrar seu processo de recuperação judicial. O requerimento abrange todas as empresas do grupo que também estavam submetidas ao regime de recuperação.

De acordo com informações divulgadas pelo Portal G1, a Americanas sustenta que cumpriu integralmente todas as obrigações estabelecidas no plano de recuperação homologado pelos credores, dentro do prazo legal de até dois anos previsto pela legislação brasileira. A solicitação marca o encerramento formal de um dos processos de recuperação judicial mais complexos e emblemáticos da história corporativa do país.

O escândalo contábil que abalou o varejo brasileiro

A crise da Americanas teve início em 11 de janeiro de 2023, quando a companhia surpreendeu o mercado ao revelar a existência de "inconsistências em lançamentos contábeis" nos balanços corporativos. O que parecia, em um primeiro momento, um problema de gestão financeira revelou-se, com o avanço das investigações, um esquema de fraude de proporções históricas, que acumulou passivos superiores a R$ 50 bilhões e colocou em xeque a sobrevivência de uma das maiores redes varejistas do Brasil.

O anúncio provocou uma corrida dos credores e mergulhou a empresa em uma crise de liquidez imediata, culminando no pedido de recuperação judicial — um dos maiores já registrados no país em volume de dívidas.

O plano de recuperação e o cumprimento das obrigações

Ao longo dos últimos dois anos, a Americanas trabalhou para honrar os compromissos firmados com seus credores dentro do plano de reestruturação aprovado pela Justiça. A companhia afirmou ter cumprido todas as exigências dentro do prazo legal estabelecido, o que abriu caminho para o pedido de encerramento do processo.

O requerimento protocolado na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro contempla não apenas a matriz do grupo, mas também todas as demais empresas que integravam o conglomerado e estavam igualmente sob o guarda-chuva da recuperação judicial.

Próximos passos

A Americanas informou que seguirá prestando esclarecimentos ao mercado sobre os desdobramentos do processo à medida que novas decisões judiciais forem proferidas. O encerramento formal da recuperação judicial, caso deferido pela Justiça, representará a conclusão oficial de um dos episódios mais traumáticos já vividos pelo varejo brasileiro.