      ApexBrasil promove Fórum Empresarial Brasil-Moçambique

      O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, e o presidente Lula buscam aumentar a cooperação em diversas áreas

      Maputo (Moçambique) - 24/11/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião ampliada com o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, no Palácio Presidencial (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - A ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) promove, nesta segunda-feira (24), o Fórum Empresarial Brasil-Moçambique, em Maputo, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza visita de Estado. 

      De acordo com a ApexBrasil, o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, e o presidente Lula buscam aumentar a cooperação em áreas como agricultura, empreendedorismo, saúde, educação e combate ao crime organizado. 

      O evento é realizado pela ApexBrasil, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a Agência de Promoção de Investimentos e Exportações de Moçambique (APIEX) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

