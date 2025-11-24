ApexBrasil promove Fórum Empresarial Brasil-Moçambique

247 - A ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) promove, nesta segunda-feira (24), o Fórum Empresarial Brasil-Moçambique, em Maputo, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza visita de Estado.

De acordo com a ApexBrasil, o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, e o presidente Lula buscam aumentar a cooperação em áreas como agricultura, empreendedorismo, saúde, educação e combate ao crime organizado.

O evento é realizado pela ApexBrasil, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a Agência de Promoção de Investimentos e Exportações de Moçambique (APIEX) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI).