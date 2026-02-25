TV 247 logo
      Aumento de imposto sobre mais de mil importações busca "proteger a produção nacional", diz Haddad ao defender a medida

      Ministro afirma que ação é regulatória e diz que alta pode chegar a 7,2 pontos percentuais

      Fernando Haddad (Foto: Diogo Zacarias/MF)

      247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), defendeu nesta quarta-feira (25) o aumento do imposto de importação sobre mais de mil produtos, entre eles smartphones, máquinas e equipamentos industriais. Segundo o ministro, a medida tem caráter regulatório e busca fortalecer a indústria instalada no país. "Mais de 90% desses produtos são produzidos no Brasil, ou seja, seguem a lei brasileira, não tem nada a ver com essa medida (...) para proteger a produção nacional que essa medida está sendo tomada", afirmou. As informações são do G1.

      A elevação das tarifas foi decidida no início do mês e pode alcançar até 7,2 pontos percentuais, atingindo setores que recorrem a compras internacionais. Parte dos novos percentuais já entrou em vigor, enquanto o restante passa a valer a partir de março. No caso dos celulares, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informou que a medida não alcança aparelhos fabricados no Brasil, que representam 95% do mercado nacional em 2025. Apenas 5% dos dispositivos são importados.

      Entre as marcas, Apple, Samsung, Motorola, Jovi, Realme e Oppo não devem ser afetadas, enquanto a Xiaomi pode sofrer impacto por não fabricar no país. Haddad também afirmou que a medida não deve pressionar os preços ao consumidor. "Qual é o objetivo? Trazer essa empresa para o território nacional. Então não tem impacto, a não ser na proteção da produção nacional, não tem impacto em preço", declarou.

      Questionado sobre críticas da oposição e a possibilidade de revogação da medida, o ministro disse que o aumento protege o país contra o "comércio internacional desleal" e permite ajustes pelo governo. Segundo ele, o Ministério do Desenvolvimento poderá inclusive zerar a tarifa, se necessário. A decisão mantém tarifa zero para componentes utilizados pela indústria que não tenham produção nacional equivalente.

      Veja abaixo os produtos que passaram a ter aumento nas tarifas:

      Torres e pórticos 

      Reatores nucleares 

      Caldeiras Geradores de gás de ar 

      Turbinas para embarcações 

      Motores para aviação 

      Bombas para distribuição de combustíveis ou lubrificantes 

      Fornos industriais 

      Congeladores (freezers) 

      Centrifugadores para laboratórios de análises, ensaios ou pesquisas científicas 

      Máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar, capsular ou rotular garrafas 

      Empilhadeiras Robôs industriais Máquinas de comprimir ou de compactar 

      Distribuidores de adubos (fertilizantes) 

      Máquinas e aparelhos para as indústrias de panificação, açúcar e cervejeira 

      Máquinas para fabricação de sacos ou de envelopes 

      Máquinas e aparelhos de impressão 

      Cartuchos de tinta

       Descaroçadeiras e deslintadeiras de algodão 

      Máquinas para fiação de matérias têxteis 

      Máquinas e aparelhos para fabricar ou consertar calçado 

      Martelos Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados 

      Máquinas de cortar o cabelo

      Painéis indicadores com LCD ou LED 

      Controladores de edição 

      Tratores 

      Transatlânticos, barcos de excursão e embarcações semelhantes 

      Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis 

      Navios de guerra 

      Câmeras fotográficas para fotografia submarina ou aérea, para exame médico de órgãos internos ou para laboratórios de medicina legal ou de investigação judicial 

      Aparelhos de diagnóstico de imagem por ressonância magnética 

      Aparelhos dentários 

      Aparelhos de tomografia computadorizada

