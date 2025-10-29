Banco Central dos EUA corta juros e destaca limites de dados durante paralisação

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para uma faixa de 3,75% a 4,00%, nesta quarta-feira (29) e anunciou que reiniciará compras limitadas de Treasuries depois que mercados monetários mostraram sinais de que a liquidez estava se tornando escassa, uma condição que o banco central dos Estados Unidos se comprometeu a evitar.

O corte, que incluiu um aceno para os limites de dados que o banco central enfrenta durante a atual paralisação do governo federal, atraiu divergências de dois formuladores de política monetária, com o diretor Stephen Miran novamente pedindo uma redução mais profunda nos custos dos empréstimos e o presidente do Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, favorecendo nenhum corte, dado o patamar atual de inflação.

A decisão sobre o balanço patrimonial manterá, a partir de 1º de dezembro, o valor total das participações do Fed estável mês a mês, mas mudará seu portfólio reinvestindo os rendimentos dos títulos hipotecários vencidos em Treasuries.