      Economia

      Banco Central mantém planos para regulamentar Pix Parcelado

      Autoridade monetária avança em debates técnicos, mas impasse com bancos impede definição de regras

      Banco Central mantém planos para regulamentar Pix Parcelado (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

      247 - O Banco Central avança nos estudos para regulamentar o Pix Parcelado, modalidade que pretende permitir a oferta de crédito dentro do ambiente de transferências instantâneas. As informações são do g1.

      A instituição não abandonou o projeto, mas deixou de estabelecer prazo para a publicação das normas devido ao impasse com as instituições financeiras. Os bancos ainda não chegaram a um consenso sobre o regramento da nova linha de crédito, o que vem travando o cronograma.

      O Banco Central considera que houve avanços relevantes, especialmente na criação de mecanismos para evitar o superendividamento e na definição de padrões para a apresentação das faturas aos consumidores. Os interlocutores afirmam que a “complexidade do tema” exige um “estudo aprofundado para que a futura regulamentação seja robusta e perene”.

      A autoridade monetária reforça que o objetivo principal é garantir qualidade técnica às normas e à operacionalização do Pix Parcelado, modalidade que deverá permitir que usuários façam compras ou pagamentos fracionados diretamente pelo sistema de pagamentos instantâneos.

      A indefinição ocorre em meio ao aumento do interesse do mercado por novas ferramentas de crédito digital e à ampliação do uso do Pix em diferentes segmentos da economia. Enquanto o Banco Central mantém o projeto sob análise, o setor financeiro aguarda orientações para adaptar processos internos e avaliar riscos envolvidos.

