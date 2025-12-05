Banco Central mantém planos para regulamentar Pix Parcelado

247 - O Banco Central avança nos estudos para regulamentar o Pix Parcelado, modalidade que pretende permitir a oferta de crédito dentro do ambiente de transferências instantâneas. As informações são do g1.

A instituição não abandonou o projeto, mas deixou de estabelecer prazo para a publicação das normas devido ao impasse com as instituições financeiras. Os bancos ainda não chegaram a um consenso sobre o regramento da nova linha de crédito, o que vem travando o cronograma.

O Banco Central considera que houve avanços relevantes, especialmente na criação de mecanismos para evitar o superendividamento e na definição de padrões para a apresentação das faturas aos consumidores. Os interlocutores afirmam que a “complexidade do tema” exige um “estudo aprofundado para que a futura regulamentação seja robusta e perene”.

A autoridade monetária reforça que o objetivo principal é garantir qualidade técnica às normas e à operacionalização do Pix Parcelado, modalidade que deverá permitir que usuários façam compras ou pagamentos fracionados diretamente pelo sistema de pagamentos instantâneos.

A indefinição ocorre em meio ao aumento do interesse do mercado por novas ferramentas de crédito digital e à ampliação do uso do Pix em diferentes segmentos da economia. Enquanto o Banco Central mantém o projeto sob análise, o setor financeiro aguarda orientações para adaptar processos internos e avaliar riscos envolvidos.