Banco do Brasil amplia atuação no Move Brasil com parceria estratégica com a Uber

247 – O Banco do Brasil e a Uber anunciam nesta sexta-feira, 26, uma parceria para ampliar o acesso de motoristas de aplicativo a soluções de financiamento de veículos, no âmbito do Programa Move Brasil – Táxi e Aplicativos, iniciativa do Governo Federal voltada à renovação de frota, inclusão produtiva e mobilidade sustentável.

No âmbito da parceria do BB com a Uber, a linha de crédito poderá contar com um benefício adicional às condições do Programa Move Brasil: um cashback de até 3,5 parcelas ao longo do contrato, de acordo com o valor, prazo e pontualidade do financiamento. Na prática, o benefício reduz o custo do financiamento e reforça a proposta do Banco do Brasil de levar soluções mais vantajosas e conectadas à realidade do cliente.

O modelo é simples: a cada 12 parcelas pagas, o Banco oferece um cashback direto na conta corrente. Esse bônus é gradual e progressivo, e pode chegar ao equivalente a até 3,5 parcelas do financiamento. Para ter acesso a esse benefício, é necessário financiar um veículo novo pelo Banco do Brasil, manter as parcelas em dia e completar uma média mínima de 240 viagens por mês pela plataforma da Uber. É uma forma de tornar a compra do carro novo mais acessível para os motoristas parceiros da plataforma.

O Programa permite o financiamento de veículos novos, incluindo modelos elétricos, híbridos, flex ou a etanol, no valor de até R$ 150 mil, com prazo de pagamento de até 72 meses, incluída carência de até 6 meses, e taxas de juros de 0,91% ao mês para mulheres e 0,99% ao mês para homens, ampliando as possibilidades de renovação da frota com tecnologias mais eficientes e de menor impacto ambiental.

Com abrangência nacional, o acordo conecta a expertise financeira, capacidade operacional e capilaridade do BB ao ecossistema digital da Uber, criando uma jornada integrada que facilita o acesso ao crédito para profissionais que utilizam o veículo como instrumento de trabalho.

“Essa parceria reflete a capacidade do Banco do Brasil de estruturar soluções completas, que conectam crédito, tecnologia e relacionamento para gerar valor para todos os envolvidos. Ao atuar de forma integrada com a Uber, ampliamos nosso alcance, fortalecemos nossa atuação em um ecossistema relevante e viabilizamos oportunidades concretas de negócios, com impacto direto na vida dos clientes e na economia do país”, afirma Marcelo Gomes, diretor de Clientes Varejo PF do Banco do Brasil.

“A parceria exclusiva entre Uber e Banco do Brasil amplia os benefícios oferecidos aos motoristas parceiros que desejam adquirir um veículo novo por meio do programa Move Brasil. Além das condições já previstas pela iniciativa do Governo Federal, os motoristas elegíveis terão acesso a vantagens adicionais exclusivas, reforçando o compromisso das empresas em promover mais acesso à mobilidade e melhores oportunidades para o setor”, acrescenta Marco Cruz, diretor de Business Development da Uber no Brasil.

Além do crédito, o Banco do Brasil disponibiliza um portfólio completo de soluções financeiras, como seguros, meios de pagamento e serviços personalizados, fortalecendo a proposta de valor para os motoristas e impulsionando novas oportunidades de negócios em um ecossistema em expansão. A parceria com a Uber também contribui para ampliar o alcance do BB junto a novos públicos, promovendo bancarização, geração de renda e melhoria das condições de trabalho de milhares de profissionais em todo o país.