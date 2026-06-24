Desenrola 2.0 e Move Brasil podem elevar PIB em até 0,4 ponto em 2026

247 - O Desenrola 2.0 e o Move Brasil devem dar um impulso positivo ao PIB em 2026, com potencial para acrescentar entre 0,2 e 0,4 ponto percentual ao crescimento da atividade econômica neste ano, de acordo com estudo do Banco Daycoval publicado por Miriam Leitão, no jornal O Globo. A projeção indica que os programas do governo Lula (PT) podem ajudar a fortalecer o desempenho da economia no curto prazo, especialmente ao ampliar o fôlego da atividade em um momento de juros elevados e desaceleração. Segundo o levantamento, o impacto tende a ser mais concentrado em 2026, enquanto para 2027 o efeito esperado é praticamente nulo.

Impulso ao crescimento em 2026

O estudo do Daycoval aponta que o Desenrola 2.0 e o Move Brasil devem contribuir para amenizar a perda de ritmo da economia brasileira. A estimativa de impacto positivo sobre o PIB varia de 0,2 a 0,4 ponto percentual, resultado considerado relevante para o desempenho deste ano.

A avaliação é que os programas podem estimular o consumo e a atividade econômica em um horizonte de curto prazo. Esse efeito se soma a outras medidas recentes, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda observada no primeiro trimestre, que também ajudou a sustentar algum dinamismo na economia.

O economista-chefe do Daycoval, Rafael Cardoso, afirma que as medidas têm capacidade de impulsionar a atividade no curto prazo, embora não sejam suficientes para alterar a trajetória mais ampla da economia. “Nosso estudo mostra que o impacto positivo sobre o PIB de 2026 pode variar entre 0,2 e 0,4 ponto percentual. Mas, quando olhamos para 2027, o efeito é muito próximo de zero. As medidas têm muito mais potencial para estimular a atividade no curto prazo do que para promover um crescimento sustentado. Por isso, não mudam a tendência de desaceleração”, afirma o economista.

Desenrola e Move reforçam dinamismo no curto prazo

O Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, pode contribuir para aliviar o orçamento das famílias e abrir espaço para maior circulação de renda. Já o Move Brasil também aparece no estudo como uma iniciativa com potencial de reforçar a atividade econômica neste ano.

Embora o impacto não seja estrutural, a análise do Daycoval indica que os programas devem funcionar como vetores de sustentação temporária do PIB. Na prática, as medidas podem suavizar os efeitos da desaceleração e preservar parte do dinamismo econômico em 2026.

Juros altos ainda limitam avanço da economia

O efeito positivo projetado pelo Daycoval ocorre em um ambiente de política monetária contracionista. Analistas ouvidos pelo Boletim Focus projetam a Selic em 14% ao fim deste ano, patamar elevado que tende a pressionar o consumo, o crédito e os investimentos.

A ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada na terça-feira (23), mencionou a possibilidade de pausa para calibração. Ainda assim, os juros seguem como um dos principais fatores de contenção da atividade econômica.

Por isso, apesar da contribuição esperada do Desenrola 2.0 e do Move Brasil para o PIB de 2026, o estudo avalia que as iniciativas não devem mudar o cenário de desaceleração. O impacto positivo existe, mas tende a ser temporário.