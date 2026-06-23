Produção da Petrobras cresce 10% de janeiro a maio

247 - A produção de petróleo da Petrobras registrou crescimento de quase 10% entre janeiro e maio de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. A informação, segundo O Globo, foi divulgada pela presidente da companhia, Magda Chambriard, durante o lançamento do Anuário do Petróleo 2026, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), nesta terça-feira (23).

O avanço da produção reforça a importância do petróleo para a economia nacional e deve garantir, pelo terceiro ano consecutivo, a liderança da commodity na pauta de exportações brasileiras.

"Aumentamos nossa produção em 14% em um ano e em quase 10% desde janeiro. Estamos botando a P-79 e a P-78 em ramp-up. E digo: não estou satisfeita. Sou insatisfeita por natureza", afirmou Chambriard. "Não é à toa que geramos o primeiro produto em exportação brasileiro por dois anos seguidos. E este ano vamos repetir", destacou mais à frente.

Rio de Janeiro concentra produção nacional

Dados do Anuário do Petróleo 2026 mostram que o estado do Rio de Janeiro responde atualmente por 88% da produção brasileira de petróleo, consolidando-se como principal polo da atividade no país.

Durante o evento, Chambriard defendeu a ampliação dos investimentos e das parcerias no setor para sustentar o crescimento da produção nos próximos anos. Segundo ela, o planejamento de longo prazo é essencial para ampliar a competitividade da cadeia de óleo e gás.

Polo petroquímico em Itaboraí está nos planos

Entre os projetos estratégicos mencionados pela presidente da Petrobras está a criação de um polo petroquímico no entorno do Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O empreendimento, anteriormente conhecido como Comperj, iniciou a produção de gás em 2024 após anos de paralisação. "A gente espera que em torno do complexo haja um polo petroquímico com diversas empresas consumidoras de plástico, preparando um mercado com demanda", afirmou.

Para Chambriard, o projeto pode transformar a economia fluminense. "O petróleo vai estar presente em muito mais coisa do que possamos imaginar. É um projeto game changer (que vira o jogo) para o estado do Rio de Janeiro", disse.

Petrobras defende produção de petróleo e transição energética

A presidente da estatal voltou a defender a produção de petróleo como elemento fundamental para garantir a segurança energética do país, ao mesmo tempo em que ressaltou a necessidade de ampliar investimentos em fontes renováveis. "Não temos vergonha de produzir petróleo", afirmou.

Segundo ela, a expansão das energias renováveis deve ocorrer de forma equilibrada e com foco na redução dos custos para a população. "Queremos energia que caiba no bolso. Não basta ter energia a qualquer custo. Queremos solar, eólica, de gás, energia de todas as fontes a um preço acessível, que caiba no bolso da sociedade brasileira", declarou.

Brasil lidera nova fase petrolífera na América Latina

O relatório da Firjan aponta que a América Latina vem se consolidando como uma das regiões mais promissoras para a indústria petrolífera mundial. Nesse cenário, o Brasil ocupa posição de destaque graças às reservas do pré-sal e ao avanço tecnológico de sua frota de plataformas do tipo FPSO.

Segundo o estudo, a região reúne elevado potencial de expansão da produção e menor exposição a tensões geopolíticas em comparação com outros grandes polos produtores de petróleo.

Petrobras amplia cooperação internacional

Também nesta terça-feira, a Petrobras firmou um acordo de cooperação com a estatal mexicana Pemex. A parceria tem como objetivo desenvolver ações conjuntas voltadas à exploração e à produção de petróleo no pré-sal do Golfo do México.

As duas companhias também pretendem aprofundar a colaboração nas áreas de refino e petroquímica, buscando ganhos de eficiência operacional e novas oportunidades de negócios.