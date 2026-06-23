Petrobras e Pemex firmam acordo para ampliar cooperação no setor de petróleo

247 - A Petrobras e a Petróleos Mexicanos (Pemex) assinaram nesta segunda-feira (23) um Memorando de Entendimento (MoU) para estabelecer uma cooperação estratégica e técnica voltada ao desenvolvimento de projetos na indústria de hidrocarbonetos. O acordo prevê a avaliação, o desenvolvimento e a possível execução conjunta de iniciativas ligadas à exploração e produção de petróleo, além de processos industriais e intercâmbio de conhecimentos técnicos entre as duas companhias.

A informação foi divulgada pela Agência Petrobras. Segundo a estatal brasileira, a parceria busca ampliar oportunidades de negócios em diferentes segmentos da cadeia de óleo e gás, incluindo atividades de exploração em áreas estratégicas, revitalização de campos maduros e cooperação em projetos industriais.

Para a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o memorando representa uma oportunidade relevante para fortalecer a presença da companhia no mercado mexicano. “Este é um instrumento de cooperação estratégica com potencial relevante para a Petrobras, que pode posicionar a companhia como parceira da Pemex em um cenário de fortalecimento da exploração e produção de petróleo no México. Temos interesse na exploração no Golfo do México mexicano, no incremento da produção de campos maduros e em processos industriais de refino, petroquímica e fertilizantes. Certamente a parceria entre as duas estatais será proveitosa para ambos os países”, afirmou.

Parceria mira expansão em exploração e produção

O diretor-geral da Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, destacou que o acordo abre novas perspectivas de colaboração entre as duas empresas estatais e seus respectivos países.

“A assinatura deste Memorando de Entendimento abre oportunidades de cooperação em benefício das empresas, dos países e de seus povos; estabelece uma estrutura de colaboração estratégica e técnica para avaliar, desenvolver e executar conjuntamente projetos abrangentes e potenciais que envolvam atividades de exploração e extração de hidrocarbonetos " visando a novas descobertas e oportunidades para otimizar e aumentar a produção em águas profundas, áreas de óleo pesado e extrapesado, campos maduros e potencial pré-sal no Golfo do México " bem como atividades relacionadas a processos industriais, como refino e petroquímica”, declarou.

No segmento de Exploração e Produção (E&P), as duas empresas pretendem analisar oportunidades relacionadas à recuperação da produtividade de campos maduros, ao reprocessamento de dados sísmicos e ao desenvolvimento de novos projetos exploratórios. Entre as áreas de interesse estão ativos localizados em águas profundas e ultraprofundas, incluindo regiões do Golfo do México.

A Petrobras também destacou que a cooperação permitirá a troca de tecnologias, experiências operacionais e melhores práticas. Nesse contexto, a expertise da companhia brasileira em operações offshore de alta complexidade é apontada como um dos principais ativos que poderão contribuir para os projetos conjuntos.

Cooperação inclui refino, petroquímica e fertilizantes

Além das atividades de exploração e produção, o memorando contempla uma ampla agenda de cooperação industrial. Entre os segmentos incluídos estão refino de petróleo, petroquímica, fertilizantes, processamento de gás natural e recuperação de líquidos.

As empresas também pretendem compartilhar conhecimentos relacionados à eficiência energética, redução de emissões de gases de efeito estufa, captura e armazenamento de carbono e desenvolvimento de combustíveis com menor intensidade de carbono, alinhando a parceria às demandas atuais de sustentabilidade no setor energético.

Outro ponto previsto no acordo é o intercâmbio de melhores práticas em áreas consideradas estratégicas para a indústria, como segurança operacional, confiabilidade dos sistemas produtivos e proteção ambiental.

Memorando não prevê investimentos obrigatórios

De acordo com a Petrobras, o Memorando de Entendimento terá validade inicial de dois anos, com possibilidade de renovação mediante acordo entre as partes.

A estatal ressaltou que o documento não estabelece qualquer compromisso vinculante de investimento nem cria uma sociedade empresarial, consórcio ou joint venture entre Petrobras e Pemex. O objetivo é criar uma estrutura institucional para identificar oportunidades de interesse comum e aprofundar estudos técnicos.

Caso sejam identificados projetos viáveis, as iniciativas poderão avançar para negociações específicas no futuro. Entretanto, qualquer eventual parceria dependerá da realização de análises de viabilidade econômica e técnica, da aprovação pelos órgãos competentes de cada companhia e do cumprimento das respectivas regras de governança corporativa.