BNDES e Petrobras anunciam parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação em terras raras

247 - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a Petrobras anunciaram nesta segunda-feira (22), durante a solenidade de abertura do seminário comemorativo dos 74 anos do banco, uma parceria voltada à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação em minerais críticos e estratégicos, incluindo terras raras, setor considerado essencial para a transição energética, a eletromobilidade e a tecnologia da informação, as informações são do Palácio do Planalto.

Em discurso no evento, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o acordo permitirá estudar oportunidades em uma área na qual o Brasil possui grandes reservas e potencial de expansão. Segundo ele, apenas cerca de um terço do território brasileiro já foi pesquisado, o que indica espaço relevante para novas descobertas e investimentos.

“Estamos assinando um acordo para estudar minerais críticos. Mais ou menos um terço do território brasileiro já foi pesquisado. Só um terço”, disse Mercadante.

O presidente do BNDES destacou a posição do Brasil em diferentes minerais considerados estratégicos para cadeias produtivas de alto valor tecnológico. Ele citou a produção e as reservas nacionais de alumínio, estanho, grafite natural, lítio, manganês, níquel, nióbio, terras raras, silício, tântalo, titânio e vanádio.

“Temos a terceira maior produção de alumínio, a quarta maior reserva de estanho, a segunda maior reserva de grafite natural, temos a quinta maior produção de lítio do planeta, temos a quarta maior reserva de manganês, a terceira maior reserva de níquel, a primeira maior produção e reserva de nióbio, a terceira maior reserva de terras raras, a terceira maior produção de silício, a maior produção e reserva de tântalo, a quinta maior reserva de titânio, a quarta maior produção de vanádio”, afirmou.

Minerais críticos e transição energética

Mercadante associou a nova frente de atuação do BNDES à expansão da mineração estratégica no país. Segundo ele, esses minerais são fundamentais para setores como eletromobilidade e tecnologia da informação, áreas diretamente ligadas à transição energética e à inovação industrial.

“O BNDES é a fronteira de expansão da mineração e grande oportunidade de desconcentrar esses minerais que são fundamentais para a eletromobilidade, para a parte de tecnologia da informação. Isso é um potencial gigantesco”, declarou.

A parceria entre BNDES e Petrobras tem como objetivo permitir a troca de informações e a realização de análises sobre lacunas produtivas e tecnológicas, além de avaliar projetos em andamento, iniciativas em desenvolvimento e novas possibilidades de atuação nas cadeias ligadas à transição energética e ao setor de óleo e gás.

Segundo Mercadante, a Petrobras contribuirá com sua experiência em geologia e produção. Ele também afirmou que uma parceria com a Vale está prevista na mesma agenda de desenvolvimento estratégico.

“Essa parceria com a Petrobras, que além da expertise em geologia tem muita expertise em produção, nós vamos olhar formas de desenvolver essa construção, ver as oportunidades. E com a Vale também faremos uma parceria muito importante”, disse.

Valor agregado no Brasil

No discurso, Mercadante afirmou que o interesse internacional pelos minerais críticos brasileiros já está em discussão com representantes da União Europeia. Ele disse que a orientação do presidente Lula é clara: o Brasil deve buscar valor agregado no país e não se limitar à exportação de minério.

“Hoje estamos recebendo toda a equipe da União Europeia e o diretor da área de parcerias estratégicas para discutir. Agora, só será feito o que o presidente Lula disser, e a orientação é clara: queremos valor agregado no Brasil. Não queremos ser simplesmente exportadores de minério. Essa é a cara do BNDES, essa é a orientação do presidente e é pelo que vamos lutar”, afirmou.

A declaração reforça a linha defendida pelo BNDES no seminário de aniversário da instituição, marcada pela retomada do papel do banco público no financiamento ao desenvolvimento, na política industrial e na indução de setores considerados estratégicos para a economia brasileira.

Pesquisa, inovação e soberania produtiva

O acordo entre BNDES e Petrobras integra um conjunto de iniciativas anunciadas durante a cerimônia dos 74 anos do banco. A agenda inclui medidas voltadas ao fortalecimento da indústria nacional, à inovação, à transição ecológica e ao desenvolvimento sustentável.

A área de minerais críticos aparece como uma das frentes prioritárias por sua relação com novas tecnologias, cadeias industriais avançadas e segurança produtiva. No caso das terras raras, o potencial brasileiro foi destacado por Mercadante como parte de uma estratégia para ampliar o conhecimento geológico, desenvolver projetos de maior valor agregado e posicionar o país em setores decisivos da economia global.

Com a parceria, BNDES e Petrobras pretendem mapear oportunidades, identificar gargalos tecnológicos e apoiar iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A diretriz apresentada por Mercadante é transformar reservas minerais em base para produção, tecnologia e geração de valor no Brasil.