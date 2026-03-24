Banco do Brasil libera antecipação do IRPF 2026 via WhatsApp

247 - O Banco do Brasil anunciou a liberação da antecipação da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, disponível a partir do início do período de entrega das declarações, em 23 de março. A instituição oferece a linha “BB Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Antecipação IRPF”, permitindo aos clientes antecipar até 100% do valor a ser restituído, com taxas que variam conforme o perfil e o relacionamento bancário, segundo comunicado do Banco do Brasil.

A novidade deste ano é a ampliação da jornada digital, que passa a permitir a contratação completa do serviço por meio do WhatsApp. A funcionalidade se soma a outros canais já disponíveis, como o aplicativo do banco, internet banking, terminais de autoatendimento e a rede de agências. A medida busca simplificar o acesso ao crédito e tornar o processo mais ágil para os clientes.

Para solicitar a antecipação, é necessário indicar, no momento da entrega da declaração, uma conta corrente ou chave Pix vinculada ao CPF cadastrada no Banco do Brasil. O crédito é liberado de forma rápida, enquanto o pagamento ocorre automaticamente na data em que a restituição é depositada ou no vencimento do contrato, previsto para 29 de janeiro de 2027 — prevalecendo o que acontecer primeiro. O prazo para contratação vai até 30 de setembro de 2026.

De acordo com Antonio Chiarello, diretor de Soluções em Empréstimos e Financiamentos do banco, a iniciativa reforça o papel da instituição no suporte financeiro aos clientes. “A antecipação da restituição do imposto de renda reafirma o compromisso do Banco do Brasil em apoiar o planejamento financeiro dos clientes, disponibilizando os recursos de forma imediata e sem o comprometimento do orçamento mensal. Evoluímos continuamente as soluções de crédito, com uma jornada cada vez mais digital e conveniente, para que o cliente tenha autonomia, agilidade e confiança em cada decisão”, afirmou.

Além da antecipação, o Banco do Brasil também ampliou os serviços relacionados ao imposto de renda. Clientes pessoa física já podem acessar o informe de rendimentos diretamente pelo WhatsApp, enviando uma mensagem para o número (61) 4004-0001 com o termo “informe irpf” ou similar e seguindo as etapas de verificação de segurança. O documento também permanece disponível no aplicativo do banco, dentro da área de serviços dedicada ao imposto de renda.