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      Declaração do Imposto de Renda 2026 já pode ser enviada

      Entrega vai até 29 de maio. Fisco espera receber 44 milhões de documentos

      Imposto de Renda 2025 (Foto: Joedson Alves / Agência Brasil)

      Por Wellton Máximo, repórter da Agência Brasil - Os contribuintes podem acertar as contas com o Leão. Começa às 8h desta segunda-feira (23) o envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 (ano-base 2025).

      O prazo de entrega vai até 29 de maio, às 29h59min59s. Neste ano, o Fisco espera receber cerca de 44 milhões de declarações.

      O Programa Gerador da Declaração pode ser baixado desde as 18h de quinta-feira (19). A partir desta segunda, o contribuinte também pode usar o site Meu Imposto de Renda, que permite o preenchimento online da declaração.

      Neste ano, o prazo de entrega será mais curto que nos anos anteriores. Tradicionalmente, o envio das declarações começa em 15 de março ou no primeiro dia útil seguinte. Em 2026, no entanto, o Fisco adiou o início em uma semana.

      Novidades

      Entre as novidades da declaração deste ano estão mudanças na restituição, novas exigências para ganhos com apostas online e a possibilidade de uso de nome social na declaração.

      Também haverá um cashback para pequenos contribuintes, com restituições automáticas a quem teve imposto retido na fonte no ano passado, mas ficou isento da declaração.

      Principais mudanças

      • Nome social: contribuintes poderão informar nome social na declaração.
      • Dados de diversidade: formulário terá campo para informar raça e cor do titular e dos dependentes.
      • Declaração pré-preenchida: ficará disponível desde o primeiro dia do prazo, com mais informações automáticas.
      • Restituição em quatro lotes: pagamento ocorrerá em quatro etapas, e não mais em cinco.
      • Prioridade digital: quem usar declaração pré-preenchida e Pix terá prioridade no recebimento.

      Cashback do IR

      Uma das principais novidades é a criação de um “cashback” de restituição.

      A medida permitirá que contribuintes isentos de declarar, mas que tiveram imposto retido na fonte, recebam automaticamente valores a que têm direito.

      Principais pontos:

      • pagamento em lote especial em 15 de julho;
      • estimativa de 4 milhões de beneficiados;
      • restituição média de R$ 125;
      • valor máximo de R$ 1 mil;
      • previsão de R$ 500 milhões em pagamentos.

      Quem terá direito

      • não estava obrigado a declarar em 2025;
      • tem restituição de até R$ 1 mil;
      • possui CPF regular e baixo risco fiscal;
      • em chave Pix vinculada ao CPF.

      Bets e apostas

      A Receita também passou a exigir a declaração de ganhos com apostas online.

      Devem informar os valores os contribuintes que:

      • tiveram ganhos acima de R$ 28.467,20 em bets ou loterias de quota fixa em 2025;
      • possuíam saldo superior a R$ 5 mil em contas de apostas em 31 de dezembro de 2025.
      • Esses valores devem ser informados na declaração e podem gerar cobrança de imposto, dependendo da situação do contribuinte.

      Quem deve declarar

      • Deve enviar a declaração quem, em 2025:
      • recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584;
      • recebeu rendimentos isentos ou tributados na fonte acima de R$ 200 mil;
      • teve ganho de capital na venda de bens ou direitos;
      • realizou operações em bolsa acima de R$ 40 mil ou com lucro tributável;
      • teve receita rural acima de R$ 177.920;
      • possuía bens ou direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro;
      • passou à condição de residente no Brasil em 2025;
      • possui investimentos ou estruturas financeiras no exterior, como trusts ou offshores.

      Quem está dispensado

      Ficam dispensados da declaração os contribuintes que:

      • não se enquadram nos critérios de obrigatoriedade;
      • tiveram rendimentos declarados pelo cônjuge ou companheiro, com bens próprios abaixo de R$ 800 mil;
      • constam como dependentes em declaração de outra pessoa.

      Calendário da restituição

      Com um lote a menos neste ano, a restituição será paga nas seguintes datas:

      • 1º lote: 29 de maio de 2026;
      • 2º lote: 30 de junho de 2026;
      • 3º lote: 31 de julho de 2026;
      • 4º lote: 28 de agosto de 2026.

      A ordem de pagamento segue a data de entrega da declaração, respeitando prioridades legais.

      Prioridade no pagamento

      A ordem de prioridade definida pela legislação é:

      • idosos acima de 80 anos;
      • idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave;
      • contribuintes cuja principal renda seja magistério;
      • quem usar declaração pré-preenchida e Pix simultaneamente;
      • quem usar apenas um desses recursos (pré-preenchida ou Pix);
      • demais contribuintes.

      Quem entregar a declaração após 29 de maio terá que pagar multa de pelo menos R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

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