Bandeira vermelha patamar 1 será mantida em novembro, diz Aneel

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A bandeira tarifária para a conta de energia será mantida em novembro como vermelha patamar 1, diante de um volume de chuvas abaixo da média e da redução nos níveis dos reservatórios, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nesta sexta-feira.

Com isso, a cobrança adicional permanecerá em R$4,46 a cada 100 kWh consumidos, como ocorreu em outubro.

"O cenário segue desfavorável para a geração hidrelétrica... Dessa forma, para garantir o fornecimento de energia é necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado, justificando a manutenção da bandeira", disse a Aneel em comunicado.

Além disso, a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo, adicionou a Aneel.

O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar o custo real da energia. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, e o acionamento de fontes de geração.

(Por Marta Nogueira)