BC elimina limite do Pix por aproximação e amplia flexibilidade aos usuários

247 - O Banco Central (BC) anunciou uma mudança nas regras do Pix por aproximação e retirou o limite de R$ 500 por transação nessa modalidade de pagamento. A medida foi oficializada por meio de instrução normativa publicada pela autarquia e entrará em vigor em 1º de outubro de 2026.

Segundo informações divulgadas pelo SBT News, a nova regulamentação permitirá que clientes solicitem às instituições financeiras o aumento ou a redução dos limites diários para operações realizadas via Pix por aproximação. Com isso, os usuários passam a ter maior autonomia para definir os valores compatíveis com suas necessidades e perfil de uso.

A alteração promove uma equiparação entre o Pix por aproximação e as demais formas de pagamento via Pix. Na prática, as transações realizadas por aproximação passarão a seguir o mesmo teto geral já aplicado às operações feitas por chave Pix ou por QR Code, eliminando a restrição específica que vigorava para essa modalidade.

Pix por aproximação terá as mesmas regras do Pix tradicional

A mudança representa mais um passo no processo de consolidação do sistema de pagamentos instantâneos brasileiro. Desde sua implementação, o Pix vem recebendo atualizações voltadas à ampliação de funcionalidades e à simplificação da experiência dos usuários.

Com a nova norma, os limites de movimentação poderão ser ajustados diretamente junto aos bancos e demais instituições participantes do sistema. Dessa forma, cada cliente poderá definir parâmetros mais adequados à sua rotina financeira, respeitando as políticas de segurança estabelecidas pelas instituições.

A instrução normativa foi assinada por Ricardo Teixeira Leite Mourão, chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro (Decem), e altera regras que haviam sido estabelecidas originalmente pelo Banco Central em setembro de 2024.

Mudança também alcança operações ligadas ao Open Finance

Além do Pix por aproximação, a atualização regulatória também contempla pagamentos realizados por meio da chamada jornada sem redirecionamento (JSR), recurso associado ao Open Finance.

Esse mecanismo permite que usuários vinculem suas contas bancárias a carteiras digitais, conhecidas como wallets, sem a necessidade de abrir o aplicativo da instituição financeira para concluir uma transação. O processo busca tornar os pagamentos mais rápidos e fluidos.

Ao incluir a JSR nas novas regras, o Banco Central amplia a abrangência da medida e fortalece a integração entre diferentes soluções digitais de pagamento disponíveis no mercado brasileiro.

Tecnologia foi lançada em 2025 e segue em expansão

O Pix por aproximação foi lançado pelo Banco Central em fevereiro de 2025. A funcionalidade permite que consumidores realizem pagamentos instantâneos utilizando a tecnologia NFC (near-field communication), aproximando o celular de terminais compatíveis, de forma semelhante ao que já ocorre com cartões de crédito e débito.

A modalidade vem sendo incorporada gradualmente pelas instituições financeiras e empresas de tecnologia, ampliando as alternativas para pagamentos presenciais no país.

Apesar da expansão, o recurso ainda não está disponível para dispositivos com sistema iOS no Brasil. A limitação afeta principalmente usuários de iPhone e está relacionada a discussões sobre o acesso à tecnologia NFC dos aparelhos da Apple.

Impasse com Apple ainda impede uso em iPhones

A ausência do Pix por aproximação em dispositivos da Apple ocorre em meio a um processo analisado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O órgão investiga possíveis práticas anticompetitivas relacionadas ao acesso à tecnologia NFC presente nos aparelhos da empresa.

Enquanto o impasse regulatório permanece sem definição, usuários de iPhone seguem sem acesso à funcionalidade, diferentemente do que ocorre em dispositivos compatíveis com o sistema Android.

Com a entrada em vigor das novas regras em outubro, bancos e instituições financeiras terão um período de adaptação para adequar seus sistemas e oferecer aos clientes a possibilidade de personalização dos limites do Pix por aproximação.