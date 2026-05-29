União Europeia busca aprender com o Pix e boas práticas bancárias do Brasil

247 – Uma delegação da União Europeia demonstrou interesse em conhecer melhor as “boas práticas bancárias brasileiras”, incluindo o funcionamento do Pix, durante reunião com representantes do governo brasileiro realizada nesta quinta-feira (28).

A informação foi divulgada pelo Itamaraty e publicada originalmente pela RT Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o encontro reuniu integrantes da Subcomissão dos Assuntos Fiscais do Parlamento Europeu, liderada pelo eurodeputado italiano Pasquale Tridico.

Do lado brasileiro, participaram da reunião o secretário de Europa e América do Norte, Roberto Abdalla, e o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros interino, Alexandre Ghisleni.

O interesse europeu pelo Pix ocorre em um momento em que o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos se consolidou como uma das principais inovações financeiras do país. Criado pelo Banco Central, o Pix ampliou o acesso a transferências rápidas, reduziu custos operacionais e passou a ser usado diariamente por milhões de pessoas, empresas e instituições públicas.

Segundo o Itamaraty, a reunião tratou também de temas centrais das agendas bilateral e multilateral entre Brasil e União Europeia.

“Na ocasião, foram examinados temas relevantes das agendas bilateral e multilateral, incluindo a implementação provisória do Acordo Mercosul-UE, o fortalecimento da cooperação tributária, a alocação justa dos direitos tributários e a tributação efetiva de grandes fortunas”, informou a chancelaria brasileira.

A aproximação ocorre em meio às discussões sobre a implementação provisória do Acordo Mercosul-União Europeia, tema considerado estratégico para os dois blocos. Além da agenda comercial, o encontro abordou mecanismos de cooperação fiscal e debates sobre justiça tributária internacional.

O interesse da delegação europeia pelo modelo brasileiro reforça a projeção internacional do Pix como referência em pagamentos instantâneos. O sistema tem sido observado por outros países por sua capacidade de integrar tecnologia, bancarização e redução de custos para usuários e empresas.

A pauta tributária também ganhou destaque no encontro, especialmente em temas como tributação de grandes fortunas e distribuição mais justa dos direitos tributários entre países, assuntos que vêm sendo discutidos em fóruns internacionais diante da crescente digitalização da economia global.