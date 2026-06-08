BNDES aprova R$ 6,6 bilhões para renovação da frota de veículos pesados em apenas cinco dias

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 6,6 bilhões em financiamentos destinados à renovação da frota de veículos pesados e à modernização do transporte rodoviário e urbano de cargas e passageiros. Os dados foram divulgados pela coluna Painel, da Folha de São Paulo, e refletem os primeiros cinco dias de operação do programa BNDES Mais Mobilidade.

O volume aprovado corresponde a 31,2% dos R$ 21 bilhões disponibilizados pela instituição financeira para a iniciativa. Segundo o banco, do total já autorizado, R$ 3,1 bilhões foram efetivamente contratados, enquanto R$ 299,7 milhões já foram liberados aos beneficiários.

Criado para impulsionar a renovação da frota nacional, o programa financia a compra de caminhões, caminhões-tratores, ônibus, microônibus e implementos rodoviários. A proposta busca estimular investimentos no setor de transportes, aumentar a eficiência logística e contribuir para a substituição de veículos mais antigos e poluentes.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a rápida adesão ao programa. “Esse resultado demonstra tanto a força da demanda do setor quanto a capacidade do BNDES de responder com velocidade e escala. Estamos falando de um programa que vai renovar a frota do país, retirando da estrada veículos poluentes, aumentar a segurança, fortalecer a logística nacional e aquecer a cadeia automotiva. É desenvolvimento econômico com impacto direto na vida das pessoas”, afirmou.

Até o momento, a linha de crédito contabiliza cerca de 4.900 operações em 1.056 municípios brasileiros. Os financiamentos contemplam transportadores autônomos de cargas, pessoas físicas vinculadas a cooperativas, empresários individuais e empresas que atuam no transporte rodoviário ou urbano de passageiros e mercadorias.

A média de financiamento por operação alcançou R$ 1,3 milhão. As condições do programa preveem taxas de juros que podem chegar a 13% ao ano e limite de crédito de até R$ 50 milhões por cliente, sem exigência de valor mínimo para contratação. O modelo também permite a utilização de fundos garantidores para facilitar o acesso aos recursos.