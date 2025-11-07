Bolsas da China e Hong Kong recuam, mas acumulam ganhos na semana

247 - As bolsas da China e de Hong Kong encerraram esta sexta-feira (7) em leve queda, após uma semana de ganhos moderados. O movimento reflete a cautela dos investidores diante das oscilações no setor de tecnologia global, que enfrenta a pior sequência semanal em sete meses.

Apesar do recuo diário, os principais índices chineses fecharam a semana no azul. O índice de Xangai e o CSI300 — que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen — caíram 0,3% nesta sexta, mas acumularam valorização de cerca de 1% nos últimos cinco dias. Em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 0,9% no pregão, mas também subiu 1% na semana, sustentado por ganhos anteriores.

Enquanto isso, mercados fortemente expostos ao setor de tecnologia nos Estados Unidos e em outras regiões da Ásia se preparam para registrar as maiores perdas semanais desde o início do ano. O movimento foi impulsionado por um ajuste nas ações de empresas de inteligência artificial, que vinham acumulando altas expressivas nos últimos meses.

O governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Donald Trump, anunciou na quinta-feira (6) que continuará as negociações com a China sobre construção naval e logística marítima. A decisão inclui uma pausa de um ano nas taxas portuárias aplicadas a embarcações ligadas à China, como parte de um acordo mais amplo para reduzir as tensões comerciais entre as duas potências.

Entre as principais companhias de tecnologia listadas em Hong Kong, houve queda média de 1,8%, revertendo parte da alta de quase 3% registrada no dia anterior. Em outras praças asiáticas, o desempenho também foi misto: o Nikkei, de Tóquio, caiu 1,2%, para 50.276 pontos; o Kospi, de Seul, recuou 1,81%, a 3.953 pontos; e o Taiex, de Taiwan, perdeu 0,89%, a 27.651 pontos.

Em contraste, o Straits Times, de Cingapura, subiu 0,16%, fechando a 4.492 pontos. Já o S&P/ASX 200, de Sydney, caiu 0,66%, para 8.769 pontos.