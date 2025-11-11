Bolsas da China recuam com cautela de investidores e realização de lucros

247 - As bolsas chinesas encerraram o pregão desta terça-feira (11) em queda, refletindo a postura cautelosa dos investidores e a ausência de novos fatores capazes de sustentar o otimismo do mercado. A realização de lucros após recentes ganhos também contribuiu para o movimento de baixa nas principais praças financeiras do país.

De acordo com informações da Reuters, o índice de referência de Xangai recuou 0,4%, enquanto o CSI300 — que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen — teve queda de 0,9%. Na contramão, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,2%, impulsionado pelo bom desempenho do setor de tecnologia.

Perspectivas para a economia chinesa

Analistas do banco UBS projetam que a economia da China deve crescer 4,5% em 2026, ritmo ligeiramente inferior ao dos anos anteriores. A instituição aponta que o enfraquecimento das exportações continua sendo um fator de pressão sobre o crescimento, embora o consumo doméstico deva seguir resiliente. “A atividade interna deve se manter sólida, mesmo com o setor imobiliário ainda em desaceleração”, afirmaram os economistas do UBS.

Destaque corporativo: Xpeng dispara mais de 18%

O grande destaque do dia foi a fabricante de veículos elétricos Xpeng, cujas ações listadas em Hong Kong dispararam mais de 18%, atingindo o maior patamar desde julho de 2022. O avanço ocorreu após a empresa anunciar planos de lançar três modelos de robotáxis desenvolvidos internamente e iniciar operações de teste em 2026.

Desempenho nas demais bolsas asiáticas

O movimento de cautela também foi observado em outros mercados da região. Em Tóquio, o Nikkei caiu 0,14%, fechando a 50.842 pontos. Em Seul, o Kospi avançou 0,81%, a 4.106 pontos, enquanto o Taiex, de Taiwan, recuou 0,30%, a 27.784 pontos. Já em Cingapura, o Straits Times teve alta de 1,20%, e o S&P/ASX 200, de Sydney, caiu 0,19%.