BTG Pactual suspende Pix após ataque hacker que desviou R$ 100 milhões

247 - O BTG Pactual interrompeu temporariamente as operações via Pix neste domingo (22) após identificar movimentações consideradas fora do padrão. A medida foi adotada depois da detecção de um ataque hacker que teria desviado cerca de R$ 100 milhões. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Em comunicado, o banco informou que as irregularidades foram identificadas ainda pela manhã e que a suspensão do serviço ocorreu de forma preventiva. A instituição também afirmou que não houve comprometimento de contas ou exposição de dados de clientes.

"O banco esclarece que não houve acesso a contas de clientes e nenhum dado de correntista foi exposto", aponta o texto. A instituição acrescentou que a interrupção das transações será mantida enquanto o episódio é apurado internamente. O atendimento aos clientes segue disponível pelos canais oficiais, segundo o banco.

De acordo com a apuração, a maior parte dos recursos desviados já foi recuperada. Ainda restaria um montante entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões para recomposição integral. Até o momento, o Banco Central não se manifestou sobre o caso.