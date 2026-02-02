Calendário do Bolsa Família em fevereiro de 2026 é divulgado

247 - O Bolsa Família segue condicionado, em fevereiro de 2026, ao cumprimento de uma série de exigências nas áreas de saúde e educação, que são determinantes para a continuidade dos repasses às famílias beneficiárias. O não atendimento a essas regras pode levar ao bloqueio temporário do pagamento, o que torna essencial a atenção aos critérios estabelecidos pelo programa.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família - fevereiro de 2026

Final do NIS 1: 12/02

Final do NIS 2: 13/02

Final do NIS 3: 18/02

Final do NIS 4: 19/02

Final do NIS 5: 20/02

Final do NIS 6: 23/02

Final do NIS 7: 24/02

Final do NIS 8: 25/02

Final do NIS 9: 26/02

Final do NIS 0: 27/02

Para permanecer no programa, as famílias devem assegurar a matrícula e a frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos. Também é obrigatório o acompanhamento pré-natal no caso de gestantes, além do monitoramento do crescimento e do estado nutricional de crianças com menos de 7 anos. Outro ponto central é a manutenção da caderneta de vacinação atualizada, de acordo com o calendário definido pelo Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas condicionalidades, como faltas frequentes na escola ou vacinas em atraso, pode resultar na interrupção temporária do benefício. Por isso, a regularidade no cumprimento das obrigações e a atenção às exigências do programa são apontadas como medidas essenciais para evitar a suspensão dos pagamentos.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) orienta que os beneficiários mantenham os dados pessoais e familiares atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A recomendação é que essa atualização seja feita, no máximo, a cada 24 meses, como forma de prevenir inconsistências que possam afetar o recebimento do auxílio.

A partir de maio de 2026, uma nova exigência passará a valer para quem ingressar em programas sociais sem biometria registrada. Esses novos beneficiários deverão emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que passa a integrar os mecanismos de identificação utilizados pelo governo federal.

O processo de atualização cadastral requer que o responsável pela família compareça pessoalmente a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a uma unidade de atendimento do CadÚnico. No local, é necessário apresentar os documentos de todos os integrantes da família e comprovar a renda domiciliar, conforme as regras do programa.