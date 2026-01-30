José Antunes Sobrinho: a indústria naval é estratégica e precisa de ações de longo prazo

247 – O empresário José Antunes Sobrinho, engenheiro e acionista do grupo Novapar, defendeu, em entrevista à TV 247, a recolocação da indústria naval no centro da agenda econômica nacional, destacando o caráter estratégico do setor para o desenvolvimento do país.

“A ridícula história de Chicago está derrotada no mundo real. Não acabou por causa do Brasil e sim porque se esgotou”, afirmou Antunes, ao sustentar a necessidade de investimentos de longo prazo para a retomada e o fortalecimento da indústria naval brasileira.

Segundo ele, diversos países destinam volumes significativos de recursos ao setor naval, orientados pelo conceito de “autodefesa” industrial e estratégica.

“Todos os países defendem suas indústrias na área naval. Independentemente do presidente Lula ou daquilo que se chama de ‘voo da galinha’, esse conceito de autodefesa, dentro do razoável, vai acontecer conosco também”, declarou. Assista:



