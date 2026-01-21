Governo investe R$ 2,3 bilhões em navios híbridos em SC

247 - O governo federal aprovou um investimento de R$ 2,3 bilhões para a construção de seis embarcações de apoio marítimo voltadas às operações offshore de petróleo e gás, reforçando a retomada da indústria naval brasileira e ampliando a geração de empregos em Santa Catarina. O projeto prevê a adoção de tecnologia híbrida, com soluções voltadas à eficiência energética e à redução de emissões.

Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, os recursos são oriundos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), com financiamento operacionalizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), instrumento considerado estratégico para o fortalecimento da indústria naval nacional.

Investimento federal impulsiona indústria naval em Santa Catarina

Do total aprovado, R$ 134 milhões já foram desembolsados, permitindo o início da execução do projeto. As embarcações serão construídas no estaleiro Navship, localizado em Navegantes, no litoral catarinense, consolidando o estado como polo relevante da indústria naval brasileira. O empreendimento prevê a geração de mais de 1.200 empregos diretos, com impacto positivo na economia local e regional, além de fortalecer a cadeia produtiva do setor naval em Santa Catarina.

Tecnologia híbrida e transição energética no setor naval

Os navios contarão com tecnologia híbrida, incluindo sistemas flexíveis de combustível e soluções de armazenamento de energia. Essas características permitem reduzir emissões e ampliar a eficiência operacional, em sintonia com a agenda de sustentabilidade e transição energética do setor naval.

Geração de empregos e retomada histórica do setor

Durante visita ao estaleiro, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que o investimento integra um ciclo de retomada do setor no país. “Estamos vivendo um ciclo histórico de investimentos no Brasil. Encerramos 2025 com o maior volume de concessões da história e, até 2029, teremos mais de R$ 300 bilhões em contratos assinados. Na indústria naval, mais que dobramos os empregos em menos de três anos. Isso reforça que o maior programa social do país é a geração de emprego e renda, que garante dignidade e desenvolvimento para o Brasil”, afirmou.

Fundo da Marinha Mercante e parceria com o BNDES

O secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Luiz Burlier, ressaltou o papel da articulação entre o setor público e a iniciativa privada. “Este é um exemplo claro de parceria público-privada, com a atuação conjunta de diversos órgãos do Governo Federal. É fundamental sair de Brasília e ver de perto a realidade do que o nosso trabalho está gerando. Em um cenário internacional cada vez mais desafiador, o Brasil precisa de uma indústria forte, com trabalhadores capacitados e contratados. Temos batido recordes na utilização dos recursos do Fundo da Marinha Mercante porque nosso objetivo é gerar emprego, renda e fortalecer uma indústria estratégica para o país e para o mundo”, declarou.