Petrobras assina contratos de R$ 2,8 bi para novas embarcações com 3 estaleiros

Reuters - A Petrobras e sua subsidiária de transporte e logística Transpetro assinarão na terça-feira contratos para a construção de cinco navios gaseiros, além de 18 barcaças e 18 empurradores, em três estaleiros brasileiros, com investimentos totais de R$ 2,8 bilhões, informou a companhia nesta segunda-feira.

O estaleiro Rio Grande (RS) será responsável pela obra dos gaseiros, enquanto o estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia (AM) construirá as 18 barcaças e o estaleiro Indústria Naval Catarinense (SC) vai construir os 18 empurradores, informou a petroleira.

Todas as embarcações serão operadas pela Transpetro.

Em nota, a Petrobras afirmou que, com as novas embarcações, haverá redução da dependência de afretamentos, proporcionando maior flexibilidade e eficiência às operações logísticas de movimentação de gases liquefeitos (GLP) e de outros produtos.

A cerimônia de assinatura dos contratos, que será realizada em Rio Grande (RS), onde estão as contratações de maior valor, terá a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras autoridades.

"O Sistema Petrobras está sempre pronto para apoiar o desenvolvimento do Brasil. Com essas contratações, estamos deixando a Petrobras preparada para o crescimento da nossa produção nos próximos anos e alavancando a retomada da indústria naval nacional", disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em nota.

O presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, por sua vez, afirmou que os contratos assinados têm potencial para gerar mais de 9 mil empregos diretos e indiretos, revitalizar a indústria naval e mobilizar a cadeia produtiva desse segmento do país.

NAVIOS A SEREM CONSTRUÍDOS

No caso de Rio Grande, os cinco navios a serem construídos serão destinados ao transporte de gás liquefeito de petróleo (GLP), o chamado gás de cozinha, e de derivados, sendo três com capacidade de 7 mil m³ e dois com 14 mil m³. O investimento total nessas construções totaliza R$ 2,2 bilhões.

Com isso, a frota de gaseiros da Transpetro irá subir de seis para 14, triplicando a atual capacidade de transporte de GLP e derivados. O lançamento da primeira unidade está previsto para até 33 meses após o início das obras, com novas entregas a cada 6 meses.

Já a contratação das demais embarcações somará investimentos de R$620,6 milhões e marca a entrada da Transpetro na navegação interior, em águas abrigadas ou parcialmente abrigadas, como rios, lagos, canais, baías e lagoas, o que consolida a companhia como uma das principais operadoras de transporte de derivados de petróleo e de biocombustíveis no modal fluvial, segundo a Petrobras.

"O novo modelo de negócio viabilizará a verticalização da operação de 'bunkering', permitindo à Transpetro dispor de uma frota própria para abastecimento em polos estratégicos como Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), Paranaguá (PR) e Rio Grande (RS)", disse a Petrobras.

As barcaças têm previsão de entrega da primeira unidade para três meses após o início da obra. Do total contratado, dez possuirão capacidade de 3 mil toneladas de porte bruto (TPB) e oito, de 2 mil TPB.

Já os empurradores têm entrega inicial programada para 10 meses após o início da fabricação.