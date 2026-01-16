Petrobras supera metas e bate recordes de produção em 2025

247 – A Petrobras encerrou 2025 com recordes históricos de produção e desempenho acima das metas definidas em seu plano de negócios 2025-2029, reforçando a centralidade do pré-sal na estratégia operacional da companhia.

Segundo o jornal Valor Econômico, a produção de óleo da estatal alcançou 2,40 milhões de barris por dia, ultrapassando em 0,5 ponto percentual o limite superior da meta (+4%) prevista no planejamento. O resultado representa crescimento de 11% em relação à produção registrada em 2024.

Produção total e produção comercial também superam projeções

Em nota, a Petrobras informou que a produção total de óleo e gás natural chegou a 2,99 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed). Esse volume também ficou acima do teto da meta (+4%), superando-o em 2,8 pontos percentuais, e igualmente refletiu alta de 11% na comparação anual.

Já a produção comercial de óleo e gás natural atingiu 2,62 milhões de barris, ficando 0,9 ponto percentual acima do limite superior da meta (+4%). A companhia destacou que, além de superar as projeções, as marcas de produção de óleo, produção comercial e produção total “superaram recordes anuais históricos registrados ao longo de uma trajetória de mais de 70 anos”.

Pré-sal concentra 82% e puxa novos recordes

A estatal apontou que o pré-sal foi determinante para os resultados de 2025, com novos recordes anuais. “A companhia também estabeleceu no pré-sal novos recordes anuais de produção total própria de 2,45 milhões de barris e operada de 3,70 milhões de barris. O volume de produção no pré-sal representa 82% da produção total da Petrobras”, destacou a empresa no comunicado.

O avanço foi acompanhado pela entrada em operação de duas novas plataformas no pré-sal da Bacia de Santos: o navio-plataforma Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, e o navio-plataforma Alexandre de Gusmão, no campo de Mero.

Búzios e Mero avançam com novas unidades e aceleração gradual

A Petrobras também reportou marcos relevantes em unidades já em operação. O navio-plataforma Marechal Duque de Caxias, em Mero, alcançou o topo de produção. Já o navio-plataforma Almirante Tamandaré atingiu recorde de produção, chegando a uma média de cerca de 240 mil barris por dia em novembro e dezembro, tornando-se a plataforma de maior produção do Brasil.

Além disso, a companhia informou a continuidade do “ramp-up” [aceleração gradual das atividades] de outras unidades: Maria Quitéria, no campo de Jubarte, e Anita Garibaldi e Anna Nery, nos campos de Marlim e Voador.

Eficiência operacional e produtividade dos poços explicam superação de metas

No balanço operacional divulgado, a Petrobras atribuiu o desempenho ao ganho de eficiência nas unidades. “O aumento significativo de eficiência operacional de todas as unidades operacionais foi fundamental para a superação das metas de produção”, afirmou a estatal.

Outro destaque do ano, segundo a empresa, foi o atingimento de 1 milhão de barris de óleo por dia de produção operada no campo de Búzios com apenas seis plataformas, o que, na avaliação da companhia, demonstra a “grande produtividade” dos poços. “A sétima plataforma, P-78, que entrou em operação em 31 de dezembro, contribuirá para a continuidade da trajetória de crescimento da produção da companhia”.

O que os números indicam para 2026

Com recordes no pré-sal, novas plataformas em operação e unidades em aceleração gradual, a Petrobras encerra 2025 sinalizando continuidade de crescimento, especialmente em campos de alta produtividade como Búzios e Mero, que vêm ganhando peso no portfólio operacional da estatal.