Petrobras e Transpetro firmam contratos do Programa Mar Aberto com Lula no RS

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, na terça-feira (20), da cerimônia de assinatura de contratos para a construção de embarcações do Programa Mar Aberto, iniciativa estratégica voltada à renovação e à ampliação da frota do Sistema Petrobras. O evento será realizado às 15h, no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, reunindo autoridades do governo federal e das empresas envolvidas.

Além do presidente da República, estarão presentes a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, e outros representantes do setor público e da indústria naval.

O Programa Mar Aberto tem como objetivo fortalecer a capacidade operacional do Sistema Petrobras por meio da contratação de novas embarcações, contribuindo para a modernização da frota e para o estímulo à indústria naval brasileira.