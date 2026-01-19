Petrobras e Transpetro firmam contratos do Programa Mar Aberto com Lula no RS
Cerimônia em Rio Grande marca nova etapa de renovação da frota do Sistema Petrobras com presença do presidente da República e dirigentes das estatais
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, na terça-feira (20), da cerimônia de assinatura de contratos para a construção de embarcações do Programa Mar Aberto, iniciativa estratégica voltada à renovação e à ampliação da frota do Sistema Petrobras. O evento será realizado às 15h, no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, reunindo autoridades do governo federal e das empresas envolvidas.
Além do presidente da República, estarão presentes a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, e outros representantes do setor público e da indústria naval.
O Programa Mar Aberto tem como objetivo fortalecer a capacidade operacional do Sistema Petrobras por meio da contratação de novas embarcações, contribuindo para a modernização da frota e para o estímulo à indústria naval brasileira.