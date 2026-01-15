Produção de óleo alcançou 2,4 mi de barris por dia em 2025, diz Petrobras

Reuters - A Petrobras informou que sua produção de óleo alcançou 2,4 milhões de barris de óleo por dia (bpd) em 2025, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira.

De acordo com a empresa, o resultado ultrapassou 0,5 ponto percentual o limite superior da meta (+4%) estabelecida em seu Plano de Negócios 2025-2029 e representa um crescimento de 11% em relação à produção de 2024.

A produção total de óleo e gás natural superou em 2,8 ponto percentual o limite superior da meta (+4%), alcançando 2,99 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), aumento de 11% em relação à produção de 2024, disse a companhia.