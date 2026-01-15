Refap alcança recordes históricos de gasolina e diesel em 2025

247 - A Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), localizada em Canoas, no Rio Grande do Sul, encerrou 2025 com resultados inéditos na produção de combustíveis, ao atingir volumes recordes de gasolina e diesel S-10 no último trimestre do ano. O desempenho consolida a unidade como uma das mais eficientes do sistema de refino da Petrobras, com ganhos expressivos em produtividade e confiabilidade operacional.

No período, a Refap produziu 786 milhões de litros de gasolina e 765 milhões de litros de diesel S-10, superando marcas anteriores registradas ao longo da última década.

O volume trimestral de gasolina ultrapassou o recorde anterior, obtido no terceiro trimestre de 2013, quando a produção havia alcançado 764 milhões de litros. Já no caso do diesel S-10, o novo patamar superou o melhor resultado até então, registrado no terceiro trimestre de 2025, com 718 milhões de litros. Além disso, em dezembro de 2025, a refinaria também bateu o recorde mensal de produção de gasolina, com 291 milhões de litros, acima dos 281 milhões produzidos em dezembro de 2024.

Segundo o gerente geral da Refap, Marcus Aurelius Valenti, os resultados refletem a estratégia da companhia de combinar eficiência, rentabilidade e rigor técnico. “A Petrobras trabalha para atender ao mercado de modo eficiente e com rentabilidade, mantendo os requisitos de segurança e qualidade dos produtos. Os recordes históricos na produção de gasolina e diesel S-10 na Refap, alcançados no quarto trimestre de 2025, representam nossa firme disposição em fortalecer a eficiência operacional da refinaria”, afirmou.

O diesel S-10 produzido pela Petrobras é caracterizado pelo ultrabaixo teor de enxofre e pela maior eficiência energética, sendo indicado para veículos equipados com tecnologias SCR (Selective Catalytic Reduction) e EGR (Exhaust Gas Recirculation). Esses sistemas permitem uma combustão mais limpa e contribuem para a redução das emissões de poluentes, alinhando o produto às exigências ambientais mais rigorosas.

Com capacidade de processamento de 32 mil metros cúbicos por dia, a Refap possui um portfólio diversificado. Além de diesel S-10 e S-500, a unidade produz gasolina, querosene de aviação (QAV-1), nafta petroquímica, GLP (gás de cozinha), propeno, cimento asfáltico de petróleo e óleo combustível, atendendo a diferentes segmentos do mercado nacional.

Os resultados operacionais da refinaria ocorrem em um contexto de ampliação dos investimentos no setor. O novo Plano de Negócios da Petrobras prevê aportes de US$ 15,8 bilhões no segmento de Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Fertilizantes até 2030. No ciclo do plano para o período de 2026 a 2030, a companhia projeta o aprimoramento do perfil de produção, com foco na ampliação da participação de derivados de maior valor agregado.