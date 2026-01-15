Petrobras amplia atuação externa com bunker renovável para navegação

247 - A Petrobras firmou um acordo estratégico para fornecer bunker com conteúdo renovável à empresa norueguesa Odfjell, uma das maiores armadoras globais no transporte marítimo de produtos químicos e líquidos a granel. A iniciativa marca um avanço relevante da companhia brasileira no mercado internacional de combustíveis sustentáveis e responde à crescente demanda do setor naval por soluções alinhadas à transição energética.

O combustível negociado é o VLS B24, um VLSFO (Very Low Sulfur Fuel Oil) composto por 24% de biodiesel e 76% de óleo mineral produzido nas refinarias da Petrobras. O produto segue padrões internacionais de qualidade e possui certificação ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification – EU), que assegura rastreabilidade, conformidade com critérios de sustentabilidade e redução de emissões de gases de efeito estufa ao longo de toda a cadeia produtiva do biocombustível, em linha com as exigências do mercado europeu.

Além da certificação, o bunker atende às regras da FuelEU Maritime, regulamentação da União Europeia que estabelece metas progressivas de redução da intensidade de emissões nos combustíveis utilizados por embarcações que operam em portos do bloco. A norma incentiva o uso de alternativas renováveis e de baixo carbono no transporte marítimo, setor considerado estratégico na agenda climática europeia.

“A comercialização do VLS B24 com uma empresa de forte atuação internacional demonstra o avanço consistente da Petrobras rumo a um mercado de baixo carbono, em sinergia com o nosso Plano de Negócios 2026-2030. A iniciativa não apenas gera valor para o negócio, mas também viabiliza soluções concretas em novas energias e descarbonização, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade e a inovação”, afirmou o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser.

O abastecimento do combustível será realizado por meio de barcaças dedicadas, com operações partindo do Terminal de Rio Grande (TERIG), no Rio Grande do Sul. No local, também será feita a mistura do produto. O contrato prevê a entrega de até 12 mil toneladas de bunker renovável ao longo de 2026.

A Odfjell possui atuação global, com rotas que abrangem as Américas, a Europa e a Ásia, e mantém escritórios em pontos estratégicos, incluindo São Paulo, que apoia suas operações na América do Sul. A frota da empresa supera 70 navios e é utilizada no transporte de cerca de 600 tipos diferentes de líquidos, como produtos químicos, ácidos, óleos comestíveis e derivados claros de petróleo, atendendo desde grandes companhias petrolíferas até operadores logísticos de menor porte.

O relacionamento entre a Petrobras e a armadora norueguesa tem histórico de cooperação e ganhou novo impulso a partir de iniciativas conjuntas dos governos do Brasil e da Noruega voltadas à promoção de soluções sustentáveis no setor de energia. Esse movimento resultou na criação de um corredor verde entre os dois países, formalizado por um Memorando de Entendimento assinado em fevereiro de 2025, que incentiva a circulação de navios abastecidos com combustíveis de baixo carbono.