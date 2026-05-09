Carros chineses lideram mercado de veículos importados no Brasil

247 - Os carros chineses consolidaram sua liderança no mercado brasileiro de veículos importados em 2026. Dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) mostram que os automóveis vindos da China representaram 47,7% de todos os veículos importados vendidos no Brasil entre janeiro e abril deste ano. As informaçõesão da agência Xinhua.

Segundo o presidente da Anfavea, Igor Calvet, o Brasil importou 168,1 mil veículos no primeiro quadrimestre de 2026. Desse total, 80,1 mil unidades vieram da China, número que representa crescimento de 81,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

China amplia domínio no mercado brasileiro

Com o avanço das montadoras chinesas, a China ultrapassou com folga a Argentina, tradicional parceira comercial do Brasil no setor automotivo. Entre janeiro e abril, os argentinos exportaram 54,9 mil veículos ao mercado brasileiro, registrando queda de 20,2% na comparação anual.

O crescimento da participação chinesa ocorre em meio à chegada de novas fabricantes ao país. Desde o início de 2025, marcas como Omoda, Jaecoo, GAC, MG, Geely, Leapmotor, Jetour e Changan iniciaram operações no Brasil com veículos importados. Elas se somaram às montadoras chinesas que já atuavam no país, como BYD e Great Wall Motor (GWM).

Veículos elétricos ganham espaço no Brasil

O avanço das marcas chinesas também acompanha o crescimento do mercado de veículos eletrificados no Brasil. Segundo o relatório da Anfavea, carros elétricos e híbridos alcançaram participação recorde de 18,3% no segmento de veículos leves em abril, superando 40 mil unidades vendidas no mês.

A entidade projeta que as vendas de veículos eletrificados possam atingir entre 420 mil e 450 mil unidades em 2026. Em 2025, o setor havia registrado comercialização de 285,4 mil veículos.

Apesar da forte expansão da demanda, a Anfavea afirma que a produção nacional ainda não acompanha o ritmo do mercado. Mesmo assim, cerca de 40% dos veículos híbridos e elétricos vendidos no Brasil já são montados no país.

BYD supera Volkswagen no varejo

A Anfavea também destacou que a participação das montadoras chinesas tende a continuar crescendo ao longo de 2026, impulsionada pela ampliação das redes de concessionárias, novos lançamentos e entrada de outras marcas no mercado brasileiro.

Entre as empresas chinesas, a BYD teve destaque no varejo nacional em abril. A montadora vendeu 14,9 mil veículos no período e superou a Volkswagen, que registrou 14,8 mil unidades comercializadas.

Considerando todos os canais de vendas, incluindo negociações diretas com empresas, a BYD alcançou a quinta posição no ranking geral do mercado brasileiro, com recorde mensal de 18,5 mil veículos vendidos.

O desempenho da fabricante foi impulsionado principalmente pelo Dolphin Mini, modelo elétrico que liderou o segmento de varejo pelo terceiro mês consecutivo, com 5,9 mil unidades comercializadas em abril. A linha híbrida Song também apresentou forte desempenho, somando 4,1 mil veículos vendidos no período.