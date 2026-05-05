Vendas de veículos têm melhor abril em 12 anos no Brasil

247 - As vendas de veículos zero quilômetro no Brasil registraram em abril o melhor desempenho para o mês em 12 anos, com alta de 19% em relação ao mesmo período de 2025. As informações são do Broadcast, com base em balanço divulgado pela Fenabrave nesta terça-feira (5).

De acordo com a federação que representa as concessionárias, foram comercializadas 248,4 mil unidades no mês passado, considerando carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Apesar do avanço expressivo na comparação anual, o resultado ficou 7,8% abaixo do registrado em março, em razão de abril ter contado com dois dias úteis a menos.

No acumulado de janeiro a abril, o mercado brasileiro de veículos novos chegou a 873,4 mil unidades vendidas. O volume representa crescimento de 14,9% frente aos quatro primeiros meses do ano passado, indicando uma recuperação consistente do setor automotivo em 2026.

Segundo a Fenabrave, o desempenho ocorre mesmo em um cenário de juros elevados, que normalmente encarecem o financiamento e limitam o acesso ao crédito. Para o presidente da entidade, Arcelio Junior, as vendas têm sido impulsionadas por dois fatores principais: a redução das alíquotas do IPI no âmbito do Programa Carro Sustentável e o aumento das promoções realizadas pelas montadoras.

O levantamento também reforça o avanço das marcas chinesas no mercado brasileiro. A BYD alcançou a liderança no varejo em abril, com 12,2% das vendas realizadas nos showrooms das concessionárias. A Volkswagen apareceu logo atrás, com 12,1% de participação nesse recorte.

Quando são incluídas as vendas diretas, como as destinadas a locadoras de automóveis, a configuração do ranking muda. Nesse critério, a Fiat liderou abril com 19,2% de participação, seguida por Volkswagen, com 16,4%, General Motors, com 10,6%, Hyundai, com 7,8%, e BYD, também com 7,8%, na quinta posição.

O resultado de abril consolida um momento de maior dinamismo nas concessionárias e evidencia a disputa crescente entre montadoras tradicionais e fabricantes chinesas, especialmente no varejo. A combinação entre incentivos tributários, descontos comerciais e maior oferta de modelos tem sustentado o avanço dos emplacamentos no país.