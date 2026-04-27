Lucros da indústria chinesa crescem 15,5% no primeiro trimestre, impulsionados por alta tecnologia

247 – Os lucros das principais empresas industriais da China cresceram 15,5% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionados pelo avanço da manufatura de alta tecnologia, da indústria de equipamentos e de setores ligados à inteligência artificial e aos semicondutores.

As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China e publicadas pelo Global Times. O resultado representa uma aceleração de 0,3 ponto percentual em comparação com o desempenho acumulado de janeiro e fevereiro.

Segundo o estatístico Yu Weining, do órgão oficial chinês, o desempenho ocorreu em meio a um ambiente econômico internacional complexo. Ele afirmou que o governo chinês antecipou a implementação de políticas macroeconômicas “mais proativas e eficazes”, o que contribuiu para a recuperação gradual da atividade industrial.

Em março, os lucros das principais empresas industriais chinesas cresceram 15,8%, avanço 0,6 ponto percentual superior ao registrado no período de janeiro a fevereiro.

Empresas privadas avançam 25,4%

No primeiro trimestre, as empresas estatais controladas pelo governo registraram lucros totais de 619,61 bilhões de yuans, alta de 10,1% na comparação anual.

As empresas por ações somaram 1,30 trilhão de yuans em lucros, com crescimento de 20,9%. Já as empresas com investimento estrangeiro e aquelas financiadas por investidores de Hong Kong, Macau e Taiwan tiveram lucro de 383,73 bilhões de yuans, alta de 1,2%.

O destaque ficou com as empresas privadas, que alcançaram 430,53 bilhões de yuans em lucros, crescimento de 25,4% em relação ao mesmo período de 2025.

Manufatura de equipamentos puxa a alta

De acordo com Yu Weining, o setor de manufatura de equipamentos teve papel central na expansão dos lucros industriais. No primeiro trimestre, os ganhos dessas empresas cresceram 21%.

A indústria eletrônica foi um dos principais motores desse desempenho, com salto de 124,5% nos lucros, favorecida pela melhora da produção e pela elevação dos preços de venda.

Alta tecnologia cresce 47,4%

A manufatura de alta tecnologia registrou crescimento de 47,4% nos lucros no primeiro trimestre, contribuindo com 7,9 pontos percentuais para a expansão geral dos ganhos das empresas industriais chinesas.

O avanço foi puxado por áreas associadas à inteligência artificial e aos semicondutores. A fabricação de fibras ópticas teve alta de 336,8%, enquanto a produção de dispositivos optoeletrônicos cresceu 43%.

A demanda por produtos inteligentes também impulsionou setores como drones e equipamentos de consumo inteligentes. Os lucros na fabricação de veículos aéreos não tripulados inteligentes cresceram 53,8%, enquanto os de outros equipamentos inteligentes de consumo avançaram 67,3%.

Matérias-primas também aceleram

As empresas de manufatura de matérias-primas registraram alta de 77,9% nos lucros, mantendo forte ritmo de expansão.

O setor de metais não ferrosos cresceu 116,7%, impulsionado pelo desenvolvimento de indústrias estratégicas emergentes, como aeroespacial, nova energia e tecnologia da informação de próxima geração.

Já a indústria de processamento de petróleo saiu do prejuízo e passou a registrar lucro total de 22,94 bilhões de yuans.

Desafios permanecem

Apesar do forte desempenho, Yu Weining alertou que a economia chinesa ainda enfrenta incertezas externas crescentes e precisa resolver o desequilíbrio interno entre oferta robusta e demanda ainda fraca.

Segundo ele, nos próximos meses o país deverá seguir concentrado em melhorar qualidade e eficiência, com o objetivo de promover avanços qualitativos efetivos e crescimento quantitativo razoável.