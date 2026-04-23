Universidade Politécnica de Macau conquista prêmio inédito no THE Awards Asia 2026

247 - A Universidade Politécnica de Macau (MPU) alcançou um feito histórico ao vencer o prêmio “International Strategy of the Year” no Times Higher Education (THE) Awards Asia 2026, destacando-se por sua atuação no desenvolvimento global e na cooperação internacional de alta qualidade, segundo informações divulgadas pela própria instituição.

O reconhecimento representa a primeira vez que uma universidade de Macau recebe um prêmio do THE Awards Asia, considerado um dos mais prestigiados do setor acadêmico. De acordo com a MPU, o resultado simboliza um avanço significativo no processo de internacionalização do ensino superior da região e reforça sua presença no cenário global.

O reitor da universidade, professor Marcus Im, afirmou que a conquista reflete o reconhecimento da comunidade internacional de ensino superior ao trabalho desenvolvido pela instituição ao longo dos anos. Segundo ele, a MPU pretende ampliar suas iniciativas, aproveitando o papel estratégico de Macau como ponte entre a China e os países de língua portuguesa.

A premiação destaca instituições que demonstram excelência na criação e no fortalecimento de parcerias internacionais. O júri elogiou a universidade pela capacidade de promover integração cultural entre comunidades lusófonas, sinófonas e do Sul Global, classificando sua estratégia como ambiciosa, interdisciplinar e transformadora.

A cerimônia de entrega ocorreu em 22 de abril, em Hong Kong. A vice-reitora da MPU, doutora Vivian Lei, representou a instituição e recebeu o prêmio em evento que contou com a presença de lideranças globais da educação, incluindo o diretor de assuntos globais do THE, Phil Baty, e a presidente do THE Ásia-Pacífico, Mei Mei Lim. O troféu foi entregue pela presidente da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (HKUST), professora Nancy Ip.

A estratégia internacional da MPU está estruturada em quatro pilares principais: formação de talentos, colaboração multissetorial, inclusão social e mobilidade internacional. O modelo integra ensino, pesquisa e engajamento social, com foco na ampliação de parcerias acadêmicas e institucionais.

A universidade também reforça seu papel como elo entre a China e os países de língua portuguesa, ampliando sua atuação para oito nações lusófonas e outras regiões do mundo. Essa abordagem faz parte do projeto de consolidação de um “campus global”, voltado à cooperação internacional em educação superior.

Criado em 2019, o THE Awards Asia é frequentemente comparado ao “Oscar do ensino superior” na região. A edição de 2026 reuniu mais de 500 inscrições, com apenas dez projetos vencedores. O processo de seleção contou com especialistas de instituições renomadas, como MIT, Universidade Harvard e Banco Mundial, garantindo rigor técnico e reconhecimento internacional ao prêmio conquistado pela MPU.