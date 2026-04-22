China e Moçambique traçam novos rumos para cooperação pragmática

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu na tarde desta terça-feira (21) em Beijing o presidente de Moçambique, Daniel Francisco Chapo. Os dois chefes de Estado concordaram em elevar as relações bilaterais para uma comunidade com futuro compartilhado China-Moçambique na nova era.

Xi Jinping destacou que a amizade tradicional entre a China e Moçambique atravessa a história e cruza montanhas e mares. Desde o estabelecimento das relações diplomáticas, os dois países possuem uma confiança mútua, o que os torna um modelo de amizade sino-africana e de cooperação Sul-Sul. Sob a nova conjuntura, o aprofundamento contínuo da cooperação amistosa atende às expectativas comuns dos dois povos e acompanha a tendência atual de fortalecimento da solidariedade e coordenação do Sul Global para enfrentar juntos os desafios.

O líder chinês enfatizou que a amizade e a confiança mútua são características marcantes e vantagens políticas das relações China-Moçambique. As duas partes devem continuar de maneira firme o apoio recíproco em questões que envolvem os interesses centrais e as principais preocupações de cada um, além de estreitar os intercâmbios em diversas áreas e níveis, englobando governos, partidos políticos, órgãos legislativos e autoridades locais.

A parte chinesa está disposta a fortalecer o alinhamento das estratégias de desenvolvimento com a parte moçambicana, inovar os modelos de cooperação, explorar novos caminhos para o desenvolvimento integrado de infraestrutura, energia e recursos minerais e cultivar ativamente novos polos de crescimento em agricultura, novas energias, economia digital e inteligência artificial. As duas partes devem continuar fortalecendo a coordenação em instituições como as Nações Unidas, defendendo conjuntamente uma multipolaridade mundial igualitária e ordenada e uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva, e também protegendo juntos a equidade e a justiça internacionais.

O líder chinês também observou que, ao longo dos 70 anos desde o início das relações diplomáticas entre a China e a África, independentemente de como a situação internacional tenha mudado, as duas partes sempre caminharam lado a lado. Com os efeitos colaterais dos conflitos no Oriente Médio atingindo os países africanos, a China está disposta a trabalhar em conjunto com a África para responder a esses impactos, promovendo juntos a paz e buscando o desenvolvimento. Ele fez um apelo por um cessar-fogo e pelo fim das hostilidades, pela resolução das divergências por meio de diálogos igualitários e pela defesa firme dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e das normas básicas das relações internacionais.

A China implementará de forma abrangente, a partir de 1º de maio deste ano, a medida de tarifa zero para 53 países africanos com os quais mantém relações diplomáticas, ampliando ainda mais o acesso de produtos africanos ao mercado chinês. A parte chinesa está disposta a responder aos apelos das nações africanas, fortalecendo a cooperação mutuamente benéfica e impulsionando o desenvolvimento do continente.

Por sua vez, Chapo afirmou estar muito feliz em ser o primeiro líder de um país africano a realizar uma visita de Estado à China neste ano. Segundo ele, isso reflete as relações amistosas e a fraternidade entre os dois países, tendo um grande significado para o povo moçambicano.

Ele acrescentou que Moçambique atribui grande importância às suas relações com a China, adere incondicionalmente ao princípio de Uma Só China e apoia a nação na realização da sua reunificação. A parte moçambicana está pronta para, com base no respeito e na confiança mútuos, reforçar a solidariedade e a amizade com a China e estreitar a cooperação em áreas como economia e comércio, agricultura e energia.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG