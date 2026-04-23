Trump faz declarações racistas contra a Índia e oposição cobra reação de Modi

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações consideradas racistas contra a Índia ao comentar políticas de imigração e cidadania por nascimento, o que provocou reação imediata da oposição indiana, que passou a cobrar uma resposta do primeiro-ministro Narendra Modi diante do episódio.

As declarações foram feitas em uma postagem do próprio Trump, divulgada na noite de quarta-feira (22), enquanto a reação política surgiu nesta quinta-feira (23), por meio de uma publicação do perfil do principal partido de oposição no Congresso Nacional Indiano na rede social X.

Na postagem, Trump criticou duramente o sistema de cidadania por direito de nascimento nos Estados Unidos e afirmou que imigrantes vindos de países como China e Índia estariam utilizando o mecanismo para garantir cidadania a seus filhos. “Um bebê aqui se torna instantaneamente cidadão, e então eles trazem toda a família da China ou da Índia ou de algum outro buraco infernal do planeta”, escreveu.

O presidente norte-americano também fez ataques a advogados e organizações que defendem direitos civis, além de associar a imigração a problemas sociais e econômicos. Ao longo do texto, Trump argumentou que o modelo atual estaria contribuindo para mudanças demográficas e para o enfraquecimento da identidade nacional dos Estados Unidos.

Em outro trecho, ele afirmou que “nossa nação está sendo invadida por chineses que vêm aqui apenas para ter um bebê em nosso território e depois trazer toda a família”, acrescentando que esse movimento não estaria limitado à China, mas incluiria também a Índia.

As declarações repercutiram rapidamente no cenário político indiano. Em resposta, a oposição no país classificou as falas como ofensivas e exigiu posicionamento do governo. “O presidente dos Estados Unidos, Trump, chamou a Índia de ‘inferno’. Essa declaração é extremamente ofensiva e anti-Índia. Todo indiano está magoado com isso”, afirmou a publicação.

O texto também cobrou uma reação direta de Narendra Modi. “Por essa razão, o primeiro-ministro Modi deveria conversar com o presidente dos Estados Unidos e registrar um forte protesto”, diz a mensagem.

A oposição indiana ainda questionou a postura do premiê diante de declarações anteriores de Trump. “Trump faz repetidamente declarações desrespeitosas sobre a Índia, e Modi ouve em silêncio”, afirmou, acrescentando críticas diretas ao líder do governo: “Narendra Modi é um primeiro-ministro fraco, e todo o país está pagando o preço por isso”.