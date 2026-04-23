Paquistão busca continuar mediação entre Irã e EUA após reunião com diplomacia americana

247 - O Paquistão intensificou os esforços diplomáticos para mediar o conflito entre Irã e Estados Unidos após reunião entre autoridades paquistanesas e a diplomacia americana, com o objetivo de viabilizar uma nova rodada de negociações em Islamabad e avançar em um acordo de cessar-fogo duradouro.

Segundo informações da Al Jazeera, o ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, reuniu-se com a embaixadora dos Estados Unidos no país, Natalie Baker, para discutir o cenário regional e as tentativas de retomar o diálogo entre Teerã e Washington.

De acordo com o Ministério do Interior paquistanês, Naqvi elogiou a iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de estender o cessar-fogo com o Irã, destacando a importância da continuidade dos canais diplomáticos para alcançar uma solução permanente para o conflito.

O ministro também manifestou expectativa de avanços por parte do Irã nas negociações. “Esperamos progresso positivo do lado iraniano”, afirmou, conforme divulgado pelas autoridades paquistanesas.

Naqvi acrescentou que o governo do Paquistão tem atuado de forma ativa para destravar o impasse. Segundo ele, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e o chefe do Exército, marechal de campo Asim Munir, “estão fazendo todos os esforços em todos os níveis para resolver a questão”.

A reunião ocorreu em um momento de forte tensão no Oriente Médio, com negociações ainda indefinidas e dificuldades para consolidar uma trégua estável entre as partes envolvidas no conflito. O Paquistão busca assumir papel central como mediador, tentando aproximar as posições e criar condições para uma nova rodada de diálogos formais.