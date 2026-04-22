Comando do Irã mantém unidade em negociações com os EUA

247 - A liderança do Irã mantém unidade em negociações com os Estados Unidos, com consenso estratégico sobre objetivos e caminhos diplomáticos, segundo avaliação de uma especialista em segurança. A análise indica que Teerã atua de forma coordenada e alinhada nas tratativas, reforçando a percepção de estabilidade interna no processo decisório.

De acordo com informações divulgadas pela Al Jazeera, a diretora-geral do South Asian Strategic Stability Institute e assessora do Ministério da Defesa do Paquistão, Maria Sultan, contestou a ideia de fragmentação no comando político iraniano e destacou a existência de consenso nas decisões.

Consenso estratégico na liderança iraniana

Maria Sultan afirmou que a caracterização de divisões internas no Irã não corresponde à realidade observada. “Eu discordaria da caracterização de que é fragmentado”, declarou.

Segundo a analista, há alinhamento claro dentro da liderança iraniana em relação aos objetivos centrais e à condução das negociações. “Na agenda central, no que querem alcançar e em como querem avançar, parece haver unanimidade de pensamento dentro da liderança iraniana”, disse.

Processo decisório mais inclusivo

A especialista também apontou mudanças no processo de tomada de decisões no país, indicando maior participação e comunicação entre os atores políticos. “A tomada de decisões se tornou mais baseada em consenso, mais comunicativa e mais inclusiva”, afirmou.

Essa dinâmica, segundo Sultan, contribui para a coesão da política externa iraniana, especialmente no contexto das negociações com Washington.

Percepção internacional e avanços nas negociações

Do ponto de vista paquistanês, a leitura é de alinhamento interno e progresso nas tratativas. “Da perspectiva de Islamabad, estamos ouvindo unanimidade de pensamento e progresso em relação às negociações realizadas aqui”, declarou.

A avaliação reforça a percepção de que o Irã conduz suas negociações internacionais com uma posição unificada, contrariando análises que apontam divisões internas na liderança do país.