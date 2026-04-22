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      Comando do Irã mantém unidade em negociações com os EUA

      Analista afirma que liderança iraniana mostra consenso estratégico nas tratativas com Washington

      Bandeiras nacionais iranianas são vistas em praça de Teerã (Foto: Leonardo Attuch)

      247 - A liderança do Irã mantém unidade em negociações com os Estados Unidos, com consenso estratégico sobre objetivos e caminhos diplomáticos, segundo avaliação de uma especialista em segurança. A análise indica que Teerã atua de forma coordenada e alinhada nas tratativas, reforçando a percepção de estabilidade interna no processo decisório.

      De acordo com informações divulgadas pela Al Jazeera, a diretora-geral do South Asian Strategic Stability Institute e assessora do Ministério da Defesa do Paquistão, Maria Sultan, contestou a ideia de fragmentação no comando político iraniano e destacou a existência de consenso nas decisões.

      Consenso estratégico na liderança iraniana

      Maria Sultan afirmou que a caracterização de divisões internas no Irã não corresponde à realidade observada. “Eu discordaria da caracterização de que é fragmentado”, declarou.

      Segundo a analista, há alinhamento claro dentro da liderança iraniana em relação aos objetivos centrais e à condução das negociações. “Na agenda central, no que querem alcançar e em como querem avançar, parece haver unanimidade de pensamento dentro da liderança iraniana”, disse.

      Processo decisório mais inclusivo

      A especialista também apontou mudanças no processo de tomada de decisões no país, indicando maior participação e comunicação entre os atores políticos. “A tomada de decisões se tornou mais baseada em consenso, mais comunicativa e mais inclusiva”, afirmou.

      Essa dinâmica, segundo Sultan, contribui para a coesão da política externa iraniana, especialmente no contexto das negociações com Washington.

      Percepção internacional e avanços nas negociações

      Do ponto de vista paquistanês, a leitura é de alinhamento interno e progresso nas tratativas. “Da perspectiva de Islamabad, estamos ouvindo unanimidade de pensamento e progresso em relação às negociações realizadas aqui”, declarou.

      A avaliação reforça a percepção de que o Irã conduz suas negociações internacionais com uma posição unificada, contrariando análises que apontam divisões internas na liderança do país.

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