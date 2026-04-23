Japão acelera agenda militar e levanta alerta internacional, diz editorial do Global Times

247 - O Japão tem intensificado ações que indicam uma mudança significativa em sua política de defesa, levantando preocupações sobre o avanço do “neomilitarismo” e seus possíveis impactos na estabilidade regional e global. Segundo análise recente, uma série de medidas políticas, militares e simbólicas adotadas pelo governo japonês sugere uma transformação estrutural no papel do país no cenário internacional.

As informações constam de um editorial publicado pelo jornal chinês Global Times, que aponta para uma combinação de eventos recentes como evidência de uma guinada estratégica do Japão. Entre os episódios citados estão a invasão da embaixada chinesa em Tóquio por um membro das Forças de Autodefesa, a flexibilização das regras para exportação de armamentos letais e a intensificação da cooperação militar com aliados como Estados Unidos e Filipinas.

De acordo com o editorial, essas iniciativas não são isoladas, mas parte de um movimento mais amplo que inclui a reestruturação das Forças de Autodefesa, o desenvolvimento de mísseis de longo alcance e a participação inédita em exercícios militares conjuntos. O texto sustenta que tais ações indicam uma tentativa de revisão do papel pacifista adotado pelo Japão após a Segunda Guerra Mundial.

Outro ponto destacado é o que o editorial descreve como uma mudança ideológica interna. A análise afirma que símbolos históricos, como o Santuário Yasukuni, voltam a ocupar espaço relevante no debate político, sendo utilizados para reforçar narrativas nacionalistas. Para o Global Times, esse movimento pode influenciar especialmente as gerações mais jovens, ao reinterpretar eventos históricos ligados ao período militarista japonês.

No campo político, o editorial menciona decisões como a ampliação das exportações de armas, antes restritas a equipamentos não letais, e planos para criação de estruturas de inteligência comparáveis à CIA. Segundo o texto, essas medidas indicam uma transição de uma postura defensiva para uma estratégia que admite ações preventivas e maior protagonismo militar.

A publicação também aponta que o governo japonês estaria buscando reposicionar o país no cenário geopolítico, com maior atuação em temas como a segurança no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China. Ainda de acordo com o editorial, há uma tentativa de ampliar alianças e influências, inclusive com apoio à expansão da OTAN na região Ásia-Pacífico.

Internamente, o texto destaca a formação de um novo complexo militar-industrial, envolvendo governo, forças armadas e setor privado. Esse modelo, segundo o editorial, teria semelhanças com estruturas do período anterior à Segunda Guerra Mundial.

Para o Global Times, a combinação de mudanças ideológicas, legais e estratégicas forma um ciclo que pode levar à consolidação de uma nova postura militar japonesa. O editorial conclui que a comunidade internacional deve acompanhar atentamente esses acontecimentos, considerando-os um potencial desafio à ordem estabelecida no pós-guerra e à estabilidade regional.