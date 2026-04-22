CGTN – Nesta terça-feira (21), o governo japonês revisou oficialmente os Três Princípios sobre Transferência dos Equipamento de Defesa e Tecnologia e suas guias de implementação, autorizando em princípio a exportação de armas letais. Tal ocorrido demonstra que as forças de direita japonesas começaram o tráfico na guerra. De acordo com uma pesquisa realizada pela China Global Television Network (CGTN) do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) para internautas globais, 82,5% dos entrevistados afirmaram que a ação da direita japonesa de buscar a “remilitarização” é basicamente igual à lógica expansionista do militarismo japonês antes da Segunda Guerra Mundial, e isso pode levar o país novamente a um caminho muito perigoso.

Recentemente, as autoridades japonesas e a Austrália acionaram um acordo de fornecimento de navios militares no valor de US$7 bilhões. Segundo a pesquisa, 71% dos entrevistados disseram que o plano do Japão de proporcionar embarcações militares à Austrália para integrar na aliança militar "AUKUS" liderada pelos Estados Unidos visa responder às “ameaças da China”, e seu principal objetivo é criar confronto do bloco na Ásia-Pacífico. 86% dos entrevistados afirmaram que o Japão está acelerando sua saída do restringimento institucional pós-guerra e promovendo a “remilitarização”. Para eles, o militarismo do país já ressurgiu.

Fonte: CMG