China protesta contra envio de oferendas de Sanae Takaichi ao Santuário Yasukuni

CGTN – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, manifestou nesta terça-feira (21), em Beijing, forte oposição ao envio de oferendas pela primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi ao Santuário Yasukuni, que abriga criminosos de guerra da Classe A da Segunda Guerra Mundial.

Guo declarou que a China apresentou um protesto formal ao Japão. Segundo ele, o Santuário Yasukuni é um instrumento espiritual e um símbolo da guerra de agressão do militarismo japonês; sendo, na prática, um “santuário de criminosos de guerra”.

“Este ano marca o 80º aniversário dos Julgamentos de Tóquio. É revoltante que, 80 anos depois, o infame Santuário Yasukuni ainda abrigue criminosos de guerra japoneses da Classe A, diretamente responsáveis ​​pela guerra de agressão, e que autoridades e políticos japoneses tenham visitado repetidamente o santuário para enviar oferendas”, disse o diplomata chinês.

Guo frisou que as ações negativas do Japão em relação ao Santuário Yasukuni são, essencialmente, uma tentativa de se esquivar de sua própria culpa, uma profanação da justiça histórica, uma provocação contra os países invadidos e um desafio aos frutos da vitória na Segunda Guerra Mundial. “Elas foram unanimemente condenadas e veementemente combatidas pela comunidade internacional”, afirmou o porta-voz.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Iara Vidal

Fonte: CMG