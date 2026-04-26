Salão do Automóvel de Pequim 2026 faz história como o maior do mundo

247 - A Exposição Internacional Automotiva de Pequim 2026 teve início em 24 de abril, sendo realizada simultaneamente em dois locais: o Centro Internacional de Exposições e Convenções da Capital e o Centro Internacional de Exposições da China. As informações são do Global Times.

Com uma área de 380 mil metros quadrados, o evento quebrou recordes tanto entre os salões automotivos globais quanto na história das exposições em Pequim, tornando-se o maior e mais influente salão do setor no mundo.

Pela primeira vez, a exposição reuniu toda a cadeia da indústria automotiva em um único espaço — desde a fabricação de veículos e componentes essenciais até tecnologias de direção inteligente e ecossistemas de novas energias.

Empresas líderes da cadeia de suprimentos e de tecnologia, provenientes de 21 países e regiões, participaram do evento, com mais de 1.400 veículos em exibição.