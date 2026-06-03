Cartilha da Fenae traduz "economês" e orienta população sobre crédito e dívidas

247 - A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) disponibiliza, a partir desta terça-feira (02), em seu portal, a Cartilha “Juros sem economês”, que traz explicações sobre sobre os impactos da taxa Selic e dos juros na vida das pessoas.

Publicada em parceria com a Contraf-CUT e com dados do Dieese, a cartilha “Juros sem economês” traduz em linguagem simples e acessível conceitos sobre juros, crédito e endividamento da população no Brasil, atualmente em 80,4%. No material, os trabalhadores e consumidores recebem ajuda para entender contratos financeiros, comparar propostas e evitar o superendividamento.

O presidente da Fenae, Sergio Takemoto, lembra que o acesso ao crédito é importante, funcionando satisfatoriamente apenas quando é usado com informação e planejamento. “Entender juros e condições de financiamento pode ser decisivo para reduzir o impacto das dívidas no orçamento familiar”, declara.

A publicação da Fenae e da Contraf-CUT dialoga ainda com iniciativas recentes do governo federal voltadas à renegociação de dívidas e ampliação do acesso ao crédito, como o programa Desenrola Brasil e o novo Crédito do Trabalhador, modalidade de consignado privado destinada a empregados com carteira assinada.

A cartilha dedica um capítulo específico ao tema consignado, explicando como funciona e as vantagens das taxas menores, além dos cuidados necessários antes da contratação. É simples assim: além de apresentar conceitos econômicos de forma acessível, a cartilha também defende a educação financeira como instrumento de cidadania, inclusão social e proteção da renda das famílias brasileiras.

Para ter acesso ao conteúdo da publicação educativa – “Juros sem economês”, clique aqui.