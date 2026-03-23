Companhia aérea europeia fecha acordo com Embraer para até 46 aeronaves

247 - Uma companhia aérea europeia anunciou um acordo com a Embraer para a aquisição de até 46 aeronaves do modelo E195-E2, reforçando sua estratégia de modernização de frota e expansão de operações regionais. As informações foram divulgadas pela própria fabricante brasileira em comunicado oficial nesta segunda-feira (23).

De acordo com a Embraer, o contrato inclui 18 pedidos firmes, além de 16 opções de compra e direitos para aquisição de outras 12 aeronaves, podendo totalizar 46 unidades. O acordo integra um plano de renovação da frota, com foco em eficiência operacional e redução de emissões.

O modelo E195-E2, da nova geração de jatos comerciais da fabricante, foi escolhido por sua alta eficiência energética e menor impacto ambiental. A aeronave pode consumir até 25% menos combustível em comparação com modelos anteriores, além de oferecer uma cabine mais silenciosa e confortável, sem assentos no meio — característica valorizada por passageiros em voos regionais.

As entregas estão previstas para começar no segundo semestre de 2027 e devem se estender até 2029. As aeronaves serão configuradas para transportar cerca de 134 passageiros, atendendo rotas de média densidade com maior eficiência.

O CEO da companhia destacou a importância estratégica do acordo para o futuro da empresa. “This is one of the largest investments in Finnair’s 102-year-old history, and a vital step in our strategy. The Embraer E2 will enable us to strengthen our European network and tap into the growth opportunities in the market, while also enhancing our competitiveness through reliability, versatility and high degree of customer comfort. Importantly, this investment also reduces our CO2 footprint, advancing our climate targets,” afirmou.

Já o presidente e CEO da aviação comercial da Embraer, Arjan Meijer, ressaltou o papel da parceria para a expansão global da fabricante. “Embraer is honored to support Finnair’s exciting next chapter,” disse, destacando os ganhos em eficiência e sustentabilidade proporcionados pela aeronave.Além de renovar a frota, a aquisição deve ampliar a conectividade regional da companhia, fortalecendo sua presença em rotas europeias e apoiando operações de longo curso. O acordo também reforça a posição da Embraer no competitivo mercado global de aviação comercial, especialmente no segmento de jatos de médio porte.