"Congresso deve convocar Roberto Campos Neto e André Esteves", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

247- Em entrevista à TV 247 nesta terça-feira (26), o economista Paulo Nogueira Batista Júnior disse que, no mínimo, o caso do telefonema entre o dono do BTG Pactual, André Esteves, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve ser investigado.

Segundo o economista, a prática demonstra “uma rede de amizades, de conluio, que se forma no campo privado para impedir que o setor público atue em nome do setor público e atue subordinado apenas a interesses financeiros privados”.

Nogueira Júnior explica que a corrupção no âmbito financeiro privado e no âmbito do Banco Central é mais sutil do que o mero pagamento por informações ou pagamento por favores, envolve o fornecimento de informações privilegiadas.

“Quando um presidente do Banco Central ou qualquer membro do Copom conversa em particular com os executivos ou donos de instituições financeiras privadas, há um problema potencial. Ao consultar, ele pode estar revelando nas entrelinhas informações privilegiadas. Abastecendo [André Esteves] de informações altamente privilegiadas”, acrescentou o economista.

